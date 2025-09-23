Quién es Marc Giró, el presentador de ‘Late Xou’: edad, pareja actual y cómo era de joven

No es ningún secreto que Marc Giró, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los colaboradores estrella de la televisión. De hecho, fue uno de los comentaristas clave durante la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Pero no todo queda ahí, puesto que el catalán ha despertado un gran interés por sus opiniones y su forma de presentar, sobre todo desde que dio el salto a La 1 de Televisión Española con Late Xou.

Llegó por sorpresa, después de que el programa se convirtiese en motivo de discusión nacional, y cuando las declaraciones de la hija de Rocío Carrasco reabrieron el debate sobre la violencia machista. Aunque por aquel entonces era una de las caras menos conocidas por los espectadores, pronto se ha convertido en un fenómeno.

Es licenciado en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona y siempre ha estado especializado en temas relacionados con moda y estilo, su especialidad. En sus varias colaboraciones con medios de comunicación siempre ha ejercido como experto en la materia.

Durante dos décadas ha ejercido como editor de moda de la revista Marie Claire, puesto que ha compaginado con colaboraciones en programas como Està passant en TV3, Zapeando, Dani & Flo, e incluso como comentarista en los debates de GH Revolution.

Sus primeras apariciones en televisión a nivel nacional le llegaron gracias a Andreu Buenafuente, que le fichó como colaborador de En el aire, su late night en La Sexta. Allí, ya llamó la atención por sus ácidas críticas al estilo de nuestros famosos.

Actualmente, Marc Giró triunfa en la radio con su programa Vostè primer en la emisora Rac 1. Se trata de uno de los fichajes estrellas de la radio del Grupo Godó para la presente temporada, que ha dejado claro que realiza un espacio feminista en varias ocasiones.

En lo personal, Giró está casado desde hace años con Santi Villas, colaborador habitual de Mediaset España y hermano de la también televisiva Thais Villas. A Santi es usual verle en programas de televisión como era el caso de Cuatro al día junto a Joaquín Prat o, incluso, en Planta baixa, reconocido magacín matinal de TV3.