Cambio confirmado en el SEPE: mucho cuidado si te quedas en paro porque te afecta

El inicio de 2026 ha venido acompañado de importantes cambios normativos que afectan a millones de trabajadores, entre ellos la modificación en la forma de cobrar el paro cuando se encuentra trabajo: el SEPE abonará el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) de oficio y de manera automática, sin necesidad de que el beneficiario lo solicite expresamente.

Hasta ahora, este complemento exigía una petición previa por parte del trabajador, pero a partir del 1 de enero de 2026, el SEPE aplicará el CAE automáticamente a quienes estén cobrando la prestación contributiva y empiecen a trabajar, ya sea a jornada completa o parcial, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El objetivo, según explica el propio organismo, es favorecer la reincorporación al mercado laboral sin penalizar económicamente al trabajador.

Qué es el Complemento de Apoyo al Empleo y por qué cambia en 2026

El Complemento de Apoyo al Empleo es una cantidad económica que permite compatibilizar el cobro del paro con un salario. No se trata de una ayuda adicional independiente, sino de una modalidad de la prestación contributiva, así que consume días de paro. Cada día que se percibe el CAE equivale a un día menos de prestación pendiente.

Con la nueva normativa, el SEPE pretende simplificar los trámites administrativos. «Si estás cobrando una prestación contributiva y empiezas a trabajar, empezarás a percibir de forma automática un ingreso que es el Complemento de Apoyo al Empleo», advierte el organismo en su página web oficial.

Requisitos

Sólo pueden acceder al CAE quienes cumplan una serie de condiciones muy concretas. En primer lugar, es imprescindible tener reconocida una prestación contributiva a partir del 1 de abril de 2025, con una duración mínima de 14 meses (420 días). Además, el trabajador deberá haber cobrado al menos nueve meses de paro antes de empezar a trabajar.

También es obligatorio que el nuevo trabajo sea por cuenta ajena, ya sea a jornada completa o parcial. Quedan excluidos los casos en los que la prestación derive de un ERTE o del Mecanismo RED, así como los contratos con empresas con las que se haya trabajado en los últimos doce meses o con familiares directos del empleador.

Cuantías

Si el trabajador encuentra empleo durante el décimo mes de prestación, el CAE será de 480 euros mensuales si el contrato es a jornada completa. En el caso de jornadas iguales o superiores al 75 %, la cuantía baja a 450 euros, mientras que en jornadas del 50 % o más se perciben 420 euros. Para contratos por debajo del 50 %, el complemento es de 360 euros, y sólo se puede cobrar durante un mes.

Cuando el empleo se inicia en el undécimo mes, las cuantías se mantienen (480, 450, 420 o 360 euros según la jornada), pero el CAE se puede cobrar durante dos meses consecutivos.

Si el contrato comienza en el duodécimo mes de prestación, el trabajador sigue cobrando 480 euros al mes a jornada completa, 450 euros si trabaja al menos el 75 %, 420 euros si supera el 50 % y 360 euros si la jornada es inferior al 50 %. En este caso, el complemento se puede percibir durante tres meses.

Entre los meses 13 y 15 de prestación, las cuantías son las siguientes: 480 euros mensuales a jornada completa, 450 euros para jornadas del 75 % o más, 420 euros para jornadas iguales o superiores al 50 % y 360 euros para jornadas inferiores. La diferencia es que el CAE se puede cobrar durante seis meses completos.

A partir del mes 16 y hasta el 18, el complemento se reduce. En estos casos, el trabajador cobrar360 euros mensuales si trabaja a jornada completa, 300 euros si la jornada alcanza el 75 %, 270 euros si es del 50 % o más y 240 euros si es inferior al 50 %. La duración máxima sigue siendo de seis meses.

Entre los meses 19 y 21 de prestación, el CAE es de 240 euros al mes a jornada completa, 210 euros en jornadas del 75 %, 180 euros si se trabaja al menos la mitad de la jornada y 150 euros en contratos inferiores al 50 %. En este tramo, también se puede percibir durante seis meses.

Por último, si el empleo se inicia entre los meses 22 y 24 de prestación, el complemento es de 180 euros mensuales a jornada completa, 150 euros para jornadas del 75 %, 120 euros para jornadas del 50 % o más y 90 euros para jornadas inferiores. De nuevo, el CAE se puede cobrar durante seis meses.

Suspensión

El gran cambio de 2026 es que el CAE se aplicará automáticamente. Por lo tanto, si no te interesa cobrarlo, tendrás que solicitar expresamente su suspensión. El SEPE advierte de que hay casos en los que no compensa, ya que el complemento consume días de paro que podrían ser necesarios más adelante.

La suspensión se puede solicitar a través del formulario de presolicitud del SEPE, seleccionando la opción «Baja de prestación» y el subtrámite «Colocación por cuenta ajena». También es posible hacerlo de forma presencial en una oficina del SEPE, siempre con cita previa, o por teléfono llamando al 060.

Con el CAE automático en 2026, el SEPE simplifica los trámites, pero traslada al ciudadano la responsabilidad de informarse y actuar a tiempo.