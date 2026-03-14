La Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí por la guerra en Oriente Medio

Ya es oficial. La Fórmula 1 ha anunciado la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudí por la guerra en Oriente Medio. De esta forma, el Mundial 2026 ha quedado reducido a 22 carreras (iban a ser 24), ya que tampoco se disponía de tiempo suficiente para organizar estas dos citas en sedes alternativas, como se había hablado en los últimos días al agravarse un conflicto armado que afecta a estos dos territorios.

La F1, que ha terminado de adoptar esta medida en el circuito de Shanghái durante el GP de China, parará más de un mes desde Japón (27, 28 y 29 de marzo) hasta Miami (1, 2 y 3 de mayo). Abril queda exento de carreras y, pese a la desgracia que ésto supone, tendrá varias semanas para tratar de solucionar el desequilibrio en cuanto a la potencia de la energía en los ‘nuevos’ monoplazas.

La suspensión de Bahréin y Arabia Saudí, eso sí, trastoca por completo a una Fórmula 1 que con los años ha ido sumando pruebas y más pruebas a su calendario en busca de captar cada vez más audiencia, algo que ha logrado. Aunque era una decisión que ya estaba sobre la mesa desde el pasado 28 de febrero, cuando se produjeron los ataques aéreos de Estados Unidos a Irán.

Este período también servirá de salvavidas a las escuderías que han comenzado con mal pie como las de los pilotos españoles. Williams y Aston Martin, que, a día de hoy, están en lo más bajo junto a Cadillac, podrán perfeccionar o, mejor dicho, corregir los grandes problemas de los monoplazas de Carlos Sainz y Fernando Alonso para aliviar el sufrimiento de estas primeras carreras.

La Fórmula 1 se carga Bahréin y Arabia Saudí

La FIA hizo oficial la cancelación a través de un comunicado publicado en su web:

«Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril.

Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto.

Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril».