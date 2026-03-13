Fernando Alonso no se corta con Honda: «Intentamos mejorar el chasis porque el motor es lo que es…»

Fernando Alonso no se muerde la lengua con Honda y este viernes, tras finalizar en decimonovena posición la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de China, indicó a qué se dedican Aston Martin y él mismo ante la inexistencia de unidades de potencia fiables. «Intentamos mejorar la parte del chasis, mientras el motor es lo que es», dijo.

El piloto español también explicó que la escudería tuvo que cambiar la batería de su monoplaza antes de los libres 1 por un problema de software con el motor, por lo cual se han quedado sin «repuestos» para el resto del fin de semana.

«Trataremos de completar vueltas. No tenemos más repuestos en la unidad de potencia, así que cualquier problema sería muy difícil para nosotros en el resto del fin de semana. Tenemos que sobrevivir en cuanto a fiabilidad y tratar de aprender tanto como sea posible», comentó el asturiano.

«Ha sido una crono corta, lógicamente, dos vueltas. En los entrenos de esta mañana intentamos aprender algo en la parte del chasis. Mientras el motor es lo que es, intentamos mejorar la parte del chasis. Hemos hecho algún progreso, mínimo, porque estamos tan atrás que se ve poco. Creo que Williams estaba a ocho décimas en Australia justo delante nuestro y aquí han estado a tres… Algún pasito adelante, pero estando tan lejos se ve muy poco», añadió Alonso.

Alonso y la pequeña mejora de Aston

«No estamos aquí para luchar por el decimonoveno así que hay mucho que trabajar. Lo esperábamos, no habría milagros entre Australia y China. Es lo que es», concluyó el bicampeón del mundo, con cara de circunstancias en otra cita durísima para él y Aston Martin en el inicio del Mundial de Fórmula 1 2026.

Alonso no sólo se quedó fuera en la SQ1, sino que su distancia con el tiempo de corte fue de un segundo. Inaudito. Por otro lado, George Russell se llevó la pole cómodamente en una F1 que ha nacido súper descafeinada y con un claro dominador: Mercedes.