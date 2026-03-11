Aston Martin reconoce haber perjudicado a Fernando Alonso en Australia: «Fue un desastre…»

A Aston Martin le queda mucho camino por recorrer para estar entre los grandes. No ya por rendimiento, que también, sino por las debilidades que demuestran sus ingenieros a la hora de gestionar las carreras. La escudería no llegaba con muchas aspiraciones a la cita inaugural en el Gran Premio de Australia, pero lo poco en lo que podían acertar no lo hizo… y cómo no, al igual que en múltiples ocasiones a lo largo del año pasado, perjudicó a Fernando Alonso.

Y eso que el piloto español tan sólo corrió 15 vueltas antes de que el motor Honda dijese ‘basta’ en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 2026. Tiempo suficiente para que Aston Martin cometiese una pifia que en estos días previos al GP de China ha reconocido en boca de Mike Krack, que desde 2025 actúa como director de pista después de ser relegado como jefe de equipo por Andy Cowell.

El puesto del británico, que fue recientemente reubicado al área de motores, lo ocupa ahora Adrian Newey, aunque las decisiones desde el muro las sigue adoptando Krack. Es por eso que el luxemburgués ha sido quien ha agachado la cabeza para reconocer que la escudería verde perjudicó a Alonso con la parada en boxes. Además de porque fue eterna (rondó los 15 segundos), por ser prematura.

«La parada en boxes de la vuelta 11 fue un desastre», afirmó Krack en declaraciones que recoge Racing News 365, una frase que sigue reflejando la pobreza de Aston Martin en los momentos importantes: «No fue un desastre desde el lado del garaje, fue un desastre desde nuestro lado en el muro. Hubo mala comunicación. Tienes tantos canales que a veces las cosas salen mal».

Aston Martin lastra a Alonso

La detención se produjo cuatro giros antes del primer abandono del asturiano, que más tarde saldría a pista de nuevo para coger rodaje con el AMR26, tras el pinchazo del motor Red Bull de Isack Hadjar. Alonso entró a la vez que el resto y así confirmó su caída libre después de adelantar siete posiciones en una espectacular salida.

«Una de las cosas que tenemos que reconocer es que no hemos hecho mucho de esto, y esta fue la primera vez en directo, de verdad, y no salió bien. Eso es algo en lo que tendremos que trabajar en el futuro», admitió Krack, que este fin de semana en Shanghái será sometido a otro juicio. El ingeniero también explicó el previsible abandono de Alonso en Melbourne: «No había mucho que ganar con donde estábamos, y tomamos juntos la decisión de preservar las piezas».