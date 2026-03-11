Los astrónomos no dan crédito: confirman el hallazgo de la primera cueva volcánica en Venus

Aunque la presencia de volcanes en la superficie de Venus es un hecho conocido, la existencia de conductos subterráneos era una mera hipótesis científica. Sin embargo, un reciente estudio publicado en la revista Nature Communications ha confirmado, mediante el reanálisis de datos de radar, lo que parece ser la primera cueva volcánica identificada en el planeta vecino.

Gracias a la reinterpretación de las imágenes capturadas por la sonda Magellan de la NASA en los años noventa, pudieron llegar a esta conclusión. Según explican los autores de la investigación, liderada por Leonardo Carrer, Elena Diana y Lorenzo Bruzzone, el hallazgo se localiza en la ladera occidental de Nyx Mons, un volcán de tipo escudo con un diámetro de 362 kilómetros.

La cueva volcánica secreta bajo el suelo de Venus

Gracias a un fenómeno conocido como skylight o tragaluz, los científicos han confirmado una cavidad que no es visible a simple vista, ya que se trata del colapso de una parte del techo de un tubo de lava generado por volcanes. Al analizar las imágenes del instrumento SAR de la sonda, los astrónomos detectaron una firma de radar única en el pozo denominado «A».

A diferencia de otros hundimientos, este pozo «A» presenta una reflexión asimétrica que indica la presencia de un vacío horizontal que se extiende bajo la superficie. La magnitud de esta cueva volcánica es abrumadora, ya que cuenta con un diámetro de aproximadamente 1 kilómetro. El radar penetró al menos 300 metros dentro de la cueva, aunque se estima que el sistema completo podría recorrer 45 kilómetros.

¿Por qué es relevante este descubrimiento sobre volcanes en Venus?

Basados en los datos de Nature Communications, la formación de estos tubos volcánicos se debería al enfriamiento de la capa superior de los flujos de lava basáltica, creando una aislante costra bajo la cual el magma sigue fluyendo. Al frenar el suministro de lava, queda un túnel vacío de proporciones titánicas.

Esta estructura en Venus guarda similitudes morfológicas con los tubos de lava de la Luna y Marte, pero su escala es mucho mayor. Por ejemplo, supera con creces al sistema de la Cueva de los Verdes en Lanzarote, España, que sirve como comparación con la Tierra.

Además, la baja gravedad y la densa atmósfera del planeta parecen favorecer que estos volcanes generen conductos mucho más espaciosos y resistentes que los de nuestro propio mundo.

Siguientes pasos en la exploración volcánica venusina

El éxito de este análisis sugiere que muchas otras entradas a cuevas volcánicas podrían haber pasado desapercibidas debido a la resolución de 75 metros por píxel de los datos antiguos. No obstante, «los resultados de este artículo también son de interés para futuras misiones a Venus como EnVision y VERITAS (Emisividad de Venus, Radiociencia, InSAR, Topografía y Espectroscopia)», mencionan los expertos.

Estas naves contarán con sistemas de radar mucho más precisos, capaces de detectar tragaluces más pequeños y mapear con detalle el subsuelo. Incluso, tendrán «un radar orbital de penetración terrestre capaz de penetrar hasta unos cientos de metros en el subsuelo de Venus».

«Nuestro descubrimiento sobre posibles tubos de lava venusianos podría investigarse más a fondo mediante un instrumento de este tipo que podría detectar tubos de lava intactos lejos del punto de colapso», concluyen.