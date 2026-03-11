La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha reivindicado el papel estratégico de la central nuclear de Almaraz como una infraestructura esencial para garantizar la soberanía energética de España, especialmente tras admitir la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que fue «un error estratégico de Europa» prescindir de la energía nuclear. La patronal extremeña ha subrayado la importancia de mantener operativa esta instalación en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones en los mercados energéticos.

La organización empresarial ha realizado este llamamiento tras los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y la intervención de Estados Unidos en Irán, un conflicto que podría tener efectos directos sobre el suministro global de energía y sobre la evolución de los precios. Ante este escenario, CIEM considera que contar con recursos energéticos propios es clave para reducir la dependencia del exterior.

El presidente de la patronal, José Luis Iniesta, ha advertido de que las crisis internacionales evidencian la vulnerabilidad de los países excesivamente dependientes de la energía importada. «Este conflicto nos recuerda la importancia de no depender del exterior. Debemos hacer ver la relevancia de Almaraz, porque ante una crisis energética, poder contar con recursos internos que garanticen la autonomía hace que el impacto sea menor», ha señalado.

Iniesta también ha alertado del riesgo de repetir errores cometidos por otros países europeos que han renunciado a la energía nuclear. En este sentido, ha citado el caso de Alemania como ejemplo de las consecuencias que puede tener el abandono prematuro de esta tecnología en un momento de transición energética todavía incompleto.

La defensa del papel de la energía nuclear también ha sido respaldada recientemente desde Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó esta semana de «error estratégico» la decisión que tomó Europa de alejarse de la energía nuclear, recordando que se trata de una fuente fiable y asequible de energía con bajas emisiones.

Almaraz, motor económico

Más allá de su papel energético, CIEM ha querido destacar el impacto económico y social que la central nuclear de Almaraz tiene en Extremadura. La instalación constituye uno de los principales motores de actividad de la región y un elemento clave para sostener su tejido productivo.

Según la patronal, la central genera alrededor de 3.000 empleos entre puestos directos, indirectos e inducidos, además de movilizar a cientos de empresas proveedoras que participan en las labores de mantenimiento, operación y servicios asociados a la instalación.

El peso de Almaraz en la economía regional es especialmente significativo. Su actividad representa aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura, lo que la convierte en una de las infraestructuras industriales con mayor impacto económico en la comunidad autónoma.

Desde CIEM advierten de que la posible clausura de la central generaría un fuerte impacto económico y social en el territorio, afectando tanto al empleo como al tejido empresarial que depende de la actividad vinculada a la planta.

Incertidumbre global

La patronal extremeña también ha puesto el foco en la necesidad de reforzar los marcos de estabilidad institucional y económica para que las empresas puedan planificar su actividad con mayor seguridad en un entorno global cada vez más volátil.

En opinión de CIEM, la incertidumbre internacional hace aún más necesario que las administraciones públicas ofrezcan una hoja de ruta clara en materia energética y económica. La organización considera que decisiones estratégicas como el futuro de la central nuclear de Almaraz deben abordarse con una visión de largo plazo que tenga en cuenta tanto la seguridad energética como el desarrollo industrial de la región.

«Frente a un contexto global de incertidumbre, necesitamos certidumbre a nivel regional. Un gobierno sólido que marque una hoja de ruta clara para este momento complejo global», ha afirmado Iniesta.

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos es la patronal más representativa del tejido empresarial extremeño. La organización integra a más de 70 asociaciones empresariales y representa a unas 23.000 empresas y trabajadores autónomos a través de distintas entidades sectoriales, provinciales y comarcales.