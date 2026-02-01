El PSOE reconoce que cerrar Almaraz subirá la luz… pero le da igual

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en cerrar las centrales nucleares contra viento y marea. Se supone que por convicción ideológica, aquello de «Nuclear, no, gracias» de la izquierda en los años 80. Pero resulta que hay otros motivos más mundanos: incrementar los beneficios de las empresas de energía renovable. Aunque eso suponga subir el precio de la luz para los consumidores. Pero eso, como ha quedado más que claro en estos años, le importa más bien poco al PSOE.

Así lo reconoce un paper que ha publicado Natalia Fabra, consejera de Red Eléctrica colocada por Moncloa (antes lo fue de Enagás) e hija del ex presidente también socialista de Red Eléctrica Jorge Fabra, conocido por sus posiciones contrarias a la liberalización del mercado. Natalia sonó para sustituir a Beatriz Corredor si el apagón le costaba el puesto, pero ya se sabe que dimitir es un nombre ruso.

«Aunque extender la vida de Almaraz añadiría mecánicamente una oferta de bajo coste -lo que reduciría los precios de la luz y las emisiones al desplazar el gas-, también puede deprimir los precios que capturan las renovables y elevar el «vertido» [reducción forzosa de producción renovable], debilitando los incentivos para inventir en renovables y, en consecuencia, en almacenamiento», explica Fabra.

Es decir, el estudio de la consejera socialista dice que, si Almaraz permanece abierta, tendremos la luz más barata y con menos emisiones porque la energía nuclear desplazará al gas. Pero eso perjudicaría económicamente a las renovables y, entonces, hay que cerrarla.

Más inversión o más subvenciones

Éstas son las prioridades del Gobierno: favorecer a sus amigos de las renovables a costa del consumidor. Se ve que nos hemos acostumbrado tanto a pagar cara la luz que el PSOE considera que ya no le cuesta votos. Es más, que cerrar nucleares se los da, se supone que entre los ecologistas trasnochados y juventudes woke. De ahí que la ministra Sara Aagesen insista en apostar «todo al verde», aunque eso nos ponga en riesgo de otro apagón.

Fabra añade: «Si esta respuesta de inversión es suficientemente grande, el precio estático y las ganancias de emisiones pueden darse la vuelta, y un retraso en la transición puede finalmente llevar a precios más altos y mayores emisiones».

Aquí hay un argumento de más enjundia: si se invierte más en energía nuclear, se invertirá menos en renovables y en almacenamiento, que es la gran esperanza blanca -perdón, verde- de la izquierda. Ahora bien, el problema es que lo que se busca no es mayor inversión, sino mayores subvenciones para las renovables.

En palabras del doctor en física nuclear @fdezordonez, «si para conseguir invertir en baterías tenemos que HACER que la electricidad sea cara ARTIFICIALMENTE, eso no es una inversión, es una subvención».

Menos nuclear, más gas

Como ha explicado OKDIARIO, para evitar apagones se necesitan centrales de generación síncrona (las que tienen peso y rotan), es decir, hidroeléctricas, nucleares y gas, porque las renovables no tienen capacidad de dar estabilidad a la red. La hidroeléctrica depende de la lluvia, así que no se puede contar con ella siempre. Por tanto, quedan la nuclear y los ciclos combinados de gas.

Si se cierran nucleares, hay que meter más gas en el mix de generación. Y como el gas es la energía más cara, hacer eso sube el precio del recibo de la luz que pagamos todos. Eso es lo que reconoce Fabra en su estudio. Ahora bien, hay un añadido: como el mercado eléctrico es marginal, todas las centrales cobran el precio más alto de la subasta. Es decir, aunque las renovables generen una electricidad mucho más barata, cobran el mismo precio que las de gas; eso es lo de «los precios que capturan las renovables», que les generan enormes beneficios.

En conclusión, el PSOE quiere cerrar las nucleares para beneficiar económicamente a las renovables a costa de los ciudadanos. Que no les engañen.