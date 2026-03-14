Fin de semana por todo lo alto en Son Pardo con la Feria de la Caza y del Mundo Rural de Mallorca

Fin de semana por todo lo alto en Son Pardo con la Feria de la Caza y del Mundo Rural organizada por el Consell de Mallorca, que ha sido inaugurada este sábado, y que ya en su tercera edición, se consolida como un punto de encuentro clave para el sector cinegético.

El Hipódromo de Son Pardo contará durante todo el fin de semana con una completa agenda de actividades de interés, tanto para profesionales como para el público en general, que abarcan desde exhibiciones, animales autóctonos, gastronomía y música.

La feria está dedicada este año a las modalidades cinegéticas tradicionales como la caza del zorzal a coll, la de cabritos con perros y lazos, la de perdiz con reclamo y lazos, y la realizada con podencos ibicencos.

En esta ocasión, una de las novedades de este año son las actividades dirigidas a la gente mayor y contará como padrino con el ex futbolista Francisco Soler Atencia, conocido como Chichi Soler.

Tras el tradicional corte de cinta inaugural, los Bomberos de Mallorca han hecho una exhibición con el helicóptero Milana, y ha aterrizado en el hipódromo de Son Pardo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han inaugurado esta mañana la Feria de la Caza y del Mundo Rural.

También han asistido el presidente del parlamento autonómico de Baleares, Gabriel Le Senne; el director insular de Caza, Sebastià Perelló, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver, entre otras autoridades.

En su discurso, el presidente del Consell de Mallorca ha destacado que esta feria «demuestra el compromiso del Consell con el mundo rural y la conservación de nuestro entorno y con todos los cazadores de la isla que cuidan el territorio y mantienen vivas nuestras tradiciones y cultura».

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente ha animado a todos los mallorquines a acudir a Son Pardo este fin de semana, donde podrán disfrutar de un amplio programa lleno de actividades vinculadas al sector cinegético y arraigadas al mundo rural, reforzando nuestras tradicionales. Una oportunidad para disfrutar de un fin de semana lleno de actividades vinculadas a la caza y arraigadas al mundo rural.

Jornada deportiva para personas mayores

En el marco de la Feria de la Caza y del Mundo Rural, se ha celebrado esta mañana una jornada deportiva con un grupo de la tercera edad, en la cual han participado más de 300 personas procedentes de diferentes municipios.

Los asistentes, que practican regularmente deporte en los pueblos de la mano de la institución, a través del programa Mou-te amb salut!, han hecho un circuito de actividad física: baile, entrenamiento y estiramientos. Durante el circuito, además, han visitado las diferentes paradas y han disfrutado de las exhibiciones de ganadería y de una comida tradicional.

Durante todo el fin de semana habrá animales autóctonos, carreras de caballos, demostraciones de perros de pastoreo y de cetrería, y exhibiciones de caza con galgos, entre otras propuestas. Los niños contarán con una amplia zona de entretenimiento y deporte.

La feria incluye una muestra de producto de Mallorca y de gastronomía, a través de sesiones de demostraciones culinarias, tanto el sábado como el domingo, a cargo de los chefs Miquel Calent y Koldo Royo, que elaborarán recetas tradicionales de caza.

La artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza, también tiene su espacio en las zonas de exposición de la feria.

Por la tarde, ha tenido lugar una ballada popular con el grupo Roada, que dará paso a la entrega de premios del concurso de fotografía y a los reconocimientos a personas relevantes del sector.

El programa del sábado concluye con un concierto, a partir de las 20.00 horas, a cargo de Tomeu Penya y el fin de fiesta con un correfoc.

Domingo: trote y tiro con honda

La jornada del domingo arrancará a las 9.30 horas con tres carreras de exhibición de trote, de las categorías de conductores alevines y aprendices; conductores amateurs y minitrote.

El programa se completará con la IV Jornada del Campeonato de Mallorca de Tiro con Honda con Pelota, a cargo de la Federación Balear de Tiro con Honda, y varios simulacros de caza con arco y dos exhibiciones de perros pastores.

La oferta de actividades incluye espacios de entretenimiento, con una amplia zona deportiva para niños, paseos con ponis y diligencia tirada por caballos y juegos infantiles con castillo hinchable, toro mecánico, simulador virtual de tiro y caza, escalada y pintura.