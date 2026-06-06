Dos menores le roban imágenes íntimas del móvil a una chica en Manacor y las difunden entre sus amigos

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos menores de Manacor, en Mallorca, acusados de robar imágenes íntimas de una chica y luego difundirlas entre sus amigos. Se les acusa de ser los presuntos autores de un delito contra la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos, tras haber obtenido de manera ilícita material fotográfico de carácter íntimo para posteriormente distribuirlo de forma masiva a través de WhatsApp.

La investigación, que se ha saldado con el arresto de los implicados, comenzó a principios del pasado mes de mayo, momento en el que la víctima, acompañada por sus tutores legales, acudió a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor para interponer la denuncia correspondiente. Según consta en el relato de los hechos, el origen del delito se sitúa en el transcurso de una fiesta privada a la que asistieron tanto la víctima como los ahora detenidos.

En un momento de la celebración, los dos menores urdieron una estratagema para hacerse con el control del dispositivo de la joven. Con la excusa de querer cambiar la música que se reproducía en el evento a través de una aplicación, solicitaron el terminal a la propietaria.

Fue en ese instante cuando uno de los sospechosos consiguió visualizar y memorizar el código PIN de desbloqueo. Aprovechando un descuido posterior de la víctima, y ya con el conocimiento de la clave de acceso, los jóvenes desbloquearon el teléfono e indagaron en el almacenamiento del sistema hasta localizar una carpeta oculta y protegida donde la menor custodiaba imágenes de su estricta intimidad.

Sin el consentimiento ni el conocimiento de la víctima, los arrestados utilizaron sus propios teléfonos móviles para fotografiar y clonar las imágenes comprometidas directamente desde la pantalla del dispositivo afectado. El calvario para la menor se intensificó días después, cuando comenzó a recibir informaciones de que los presuntos autores no solo poseían su material íntimo, sino que se estaban jactando públicamente de ello.

Los jóvenes habían creado un grupo en una conocida aplicación de mensajería instantánea donde difundieron las fotografías, haciéndolas accesibles a numerosos usuarios y mostrando el contenido a terceras personas de su entorno escolar y social. Este tipo de conductas, lejos de ser consideradas meras burlas juveniles, están severamente tipificadas en el Código Penal y conllevan graves responsabilidades penales e indemnizaciones por daños morales, incluso tratándose de infractores menores. Tras recibir la denuncia formal, el grupo de investigación de la Policía Nacional de Manacor inició de inmediato las pesquisas tecnológicas y de campo para identificar sin género de dudas a los responsables.

La celeridad de los agentes resultó clave para intervenir los dispositivos y frenar de forma drástica la cadena de difusión en la red, evitando así que el impacto psicológico y el daño a la integridad moral de la menor fuera todavía mayor. Una vez recabadas todas las evidencias digitales y testimoniales, la Policía procedió a la localización y arresto de los dos menores, cuyas diligencias ya han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores.