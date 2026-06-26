El hartazgo de los evaluadores de Red.es: «No entiendo que los superjefazos señalen con sus dedazos, es muy injusto»

Las empleadas de Red.es encargadas de valorar las ofertas de los contratos de formación digital adjudicados a la empresa del grupo de Juan Carlos Barrabés, el empresario amigo de Begoña Gómez, dejaron constancia por escrito de su indignación ante las instrucciones que recibían desde la dirección de ese organismo del Gobierno de España.

Los correos electrónicos corporativos, recuperados por la UCO de la Guardia Civil y recogidos en un nuevo atestado, dibujan un cuadro de técnicas cualificadas obligadas a degradar su propio trabajo profesional para acomodar las calificaciones a decisiones ya tomadas por sus superiores, en contratos financiados con fondos europeos por valor de más de ocho millones de euros.

El atestado, que desvela en exclusiva OKDIARIO, analiza las comunicaciones entre 13 empleados de Red.es durante la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED. Los contratos fueron adjudicados a la UTE formada por Innova Next SLU —empresa del grupo Barrabés, afín a Begoña Gómez— y The Valley Business School.

El malestar de los técnicos evaluadores no fue un episodio puntual sino una constante que atraviesa meses de comunicaciones internas. El 9 de febrero de 2021, después de una reunión en la que se les trasladaron los comentarios del director Luis Prieto y su adjunto José Ignacio Sánchez, la técnica Pepa escribió a una compañera: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los super jefazos señalen con sus dedazos».

Protestas de los evaluadores de Red.es

La misma empleada pública había expresado días antes, el 19 de enero de 2021, la mecánica que le habían impuesto: A las que me piden bajar, les bajo de un 7 a un 5 y listo; ya me apaño en la redacción». Y añadió con una resignación que el atestado ha convertido en prueba: «No me complico más».

Su compañera intentó resistirse. En un intercambio de correos del mismo día escribió: «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas». La respuesta de Gallego fue contundente: «Yo estoy bajando a todas; menos a Everis, que seguirá con un 9».

El protocolo impuesto por la dirección invertía el proceso lógico de evaluación. En lugar de analizar las ofertas y asignar una nota, se fijaba primero la puntuación objetivo y después se redactaba el texto para justificarla.

La jefa de área que formaba parte del primer escalón de supervisión lo resumió en un correo del 16 de marzo de 2021: «Si según indicaciones de Luis esta oferta corresponde a una puntuación de 7 en el criterio 3, entiendo que debemos de hacer alguna matización al texto propuesto».

Otra trabajadora describió el 17 de febrero de 2021 el clima que reinaba en el equipo evaluador ante los continuos cambios de criterio: «Avanzar en nada más resulta casi imposible con estas revisiones-valoraciones-cambios constantes. Lo que más me llama la atención es que por un lado tenemos que acortar y ser generales; por otro más preciso y detallado; por un lado subimos una puntuación que, al día siguiente, debe bajarse… en fin, que me resulta una locura incomprensible».

Notas manipuladas a Barrabés

Una técnica también puso por escrito sus dudas sobre la legalidad del método. En una conversación privada el 4 de marzo de 2021, admitió que suspender a licitadoras que cumplían los requisitos mínimos del pliego le generaba escrúpulos: «No sé hasta qué punto eso es legal».

Recibió una justificación que el atestado considera sintomática de la cultura imperante en el equipo: «Muy justo no es, pero a mi me puede más el miedo a que salga alguno de estos a que puedan reclamar… conozco alguno de otras convocatorias y son unos piratas, se lo inventan todo y te ponen cosas sobre el papel que luego son mentira y no te pueden ofrecer».

El atestado también recoge el momento en que las propias técnicas detectaron la arbitrariedad que afectaba a empresas ajenas a la UTE favorecida. «De hecho, me extraña muchísimo que Awakelab y Datahack tengan tan malas notas en los otros criterios y yo le haya puesto tan buena», comentaban internamente.

Otra empleada respondió con idéntica perplejidad respecto a otra licitadora: «Igual me pasa con SHE Herencia; yo le he puesto 7 pero tiene nota muy baja en el resto de criterios; pero es que realmente es buena la parte formativa».

«La excelencia, según él, está en Barrabés. Esto, unido a que no quiere Evers ni

en pintura, pues lleva a una justificación (muy difícil, por otra parte) de reducción de la nota de Everis», comentaban de forma descarnada.

El proceso de borrado de correos añade otra capa de gravedad al expediente. La UCO ha acreditado que determinadas comunicaciones clave —como la cadena del 3 de agosto de 2020 en la que se remite la guía de valoración elaborada antes del cierre del plazo de presentación de ofertas— fueron eliminadas de las cuentas de sus autores. El informe solo pudo recuperarlas porque un directivo, que estaba en copia, no las había borrado.

La investigación ha llegado gracias a la Fiscalía Europea y con la opinión contraria de la Fiscalía Provincial de Madrid al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por Juan Carlos Peinado, donde se sigue el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Los evaluadores que protestaron en privado mientras obedecían en público podrían convertirse en testigos esenciales de un proceso en el que sus propias palabras, escritas con la confianza de quien cree estar hablando solo con una compañera, han acabado en manos de la Guardia Civil.