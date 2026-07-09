Los chats de Ábalos con Sánchez en 2021 revelan el temor del presidente a Ayuso: «Su candidatura es en clave nacional»

Los chats inéditos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos revelan la obsesión de ambos con la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, de la que decían que su candidatura a presidir la Comunidad de Madrid era «en clave nacional».

OKDIARIO ha tenido acceso a mensajes inéditos intercambiados por el presidente del Gobierno y el que fuera su ministro de Transportes, que ha sido condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo. Ábalos y Sánchez comentaban temas políticos y hablaban de sus rivales de la oposición con una especial fijación en la presidenta autonómica madrileña, a la que mencionan en reiteradas ocasiones.

Pedro Sánchez estaba en la primavera de 2021 muy atento a las elecciones de la Comunidad de Madrid que se celebraron el 4 de mayo. Un mes antes de los comicios, el presidente le escribió a Ábalos: «¡Qué escándalo lo de la JEC con Cantó!». Al minuto, Ábalos le contestó: «¿Y Conde? Está empadronado en Toledo. «Total», zanjó el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez se refería al escándalo del político Toni Cantó, que trató de presentarse en las listas de Madrid cuando estaba empadronado en Valencia. Cantó acabó saliéndose de la lista electoral por estos motivos.

Sánchez intervino directamente en este asunto. Tanto es así que el presidente del Gobierno le dio una orden clara a Ábalos el 6 de abril de 2021: «Recurramos lo de Canto y el ex de Toledo». Su entonces ministro le contestó: «Ya lo he dicho, es una vergüenza, dan por válido que en el DNI aparezca un domicilio en Madrid».

Al rato, Ábalos le envió una noticia sobre que Isabel Díaz Ayuso había incluido en su lista a una dirigente del PP a la que la trama Gürtel regaló un viaje a Eurodisney. «Es una candidatura en clave nacional», le dijo Ábalos tras mandarle la noticia y Sánchez contestó: «Total».

El 10 de abril de 2021 a las 22:06 horas, Ábalos le envió una noticia sobre el caso de Toni Cantó y la repercusión que tenía su marcha con las papeletas que había hecho el PP de Madrid. «Un escándalo», le respondió el presidente.

Al día siguiente, el 11 de abril de 2021, Ábalos informó al presidente de que Toni Cantó se salía de la lista electoral. «Jajaja me parto, a ver qué hacen con las papeletas, enhorabuena», celebró Sánchez y Ábalos contestó: «Si recurren no llegan al mailing, y si recurriendo no ganan, las papeletas podrían ser nulas».

Sánchez pendiente de Madrid

Pedro Sánchez estaba muy pendiente de las elecciones en Madrid. El presidente felicitó a Ábalos por la campaña electoral días antes de los comicios: «Gran campaña electoral. Enhorabuena, ministro. Descansa y el martes a ganar y a gobernar!», le dijo. «Inshalá», respondió Ábalos, a lo que Sánchez contestó: «Te veo diverso».

Las elecciones llegaron ese martes y el PSOE sufrió un batacazo. Isabel Díaz Ayuso rozó la mayoría absoluta y los socialistas se igualaron en escaños con Más Madrid. José Antonio Díaz, miembro de la ejecutiva socialista en Madrid, ofreció explicaciones al programa Espejo Público y Ábalos le mandó su intervención en Antena 3 a Sánchez. El ex ministro también alertó a Sánchez de que había dimisiones preparadas. «Habla con Franco y me cuentas, Díaz no representa a nadie salvo a él mismo», le respondió Sánchez el 6 de mayo de 2021, dos días después de las urnas en Madrid.

«Franco dimite en cuanto le digamos, él es partidario de ello», le comentó Ábalos y Sánchez contestó: «Ok. Cuando tengáis preparada la propuesta de gestora, que lo anuncie».

El entonces secretario de Organización le sugirió el nombre de Julio Navalpotro para reflotar a los socialistas madrileños. «Ni de coña, no me gusta», le respondió tajantemente Pedro Sánchez. Fue entonces cuando el presidente propuso como alternativa a Isaura Leal, pero Ábalos le dijo que a Isaura ya la tenía en Huelva, pero que le darían una vuelta. Sánchez sugirió también a Mercedes González, ex delegada del Gobierno y ahora directora general de la Guardia Civil imputada en el caso de las cloacas.

Tras debatir un rato, Ábalos y Sánchez tomaron la decisión de escuchar los nombres propuestos por José Manuel Franco. «Querido José Luis, como te he comentado esta mañana en nuestra conversación, creo que debería hacer público en las próximas horas mi decisión de dimitir como SG del PSOE-M que conlleva la de la Ejecutiva regional en bloque y el consiguiente nombramiento de una Comisión Gestora, para la que te remito los nombres que me habéis solicitado en las conversaciones mantenidas en estas últimas horas», le escribió Franco, que propuso como presidenta de la gestora a Llanos Castellanos Garijo. Seguidamente, envió una lista de socialistas madrileños para formar el equipo de la gestora que se haría cargo del partido.

Los mensajes entre Ábalos y Sánchez dejan constancia de que Ferraz tenía la última palabra sobre la candidatura socialista en Madrid y la posterior formación de la gestora. Sánchez quería controlar este territorio que lidera Isabel Díaz Ayuso.

Comentaban informaciones contra Ayuso

Sánchez y Ábalos también hablaban en numerosas ocasiones sobre Ayuso, a quien veían como la gran rival del Gobierno. Ábalos le tenía al tanto de las investigaciones periodísticas sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y le enviaba estas noticias. El que fuera ministro de Transportes le informa sobre todo lo que iba ocurriendo en clave política.

Pedro Sánchez también compartía opiniones de usuarios de redes sociales en contra de Ayuso. «El vídeo de principio a fin. No tiene desperdicio. Tras verlo, lo único que me queda claro es: pobre María!», le escribía el presidente a la vez que adjuntaba un mensaje compartido en X en el que se decía: «Y creíamos que Ayuso era lo más retrasado que tenía el PP! ¡¡¡Pues agarraos que vienen curvas!!!».