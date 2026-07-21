‘Julito’ Martínez se jactó ante Plus Ultra del rescate conseguido por Zapatero: «¿Os creéis que es por vuestra cara bonita?»

El intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez Martínez, se jactó ante la cúpula directiva de Plus Ultra del rescate conseguido gracias a él y al ex presidente socialista. «¿Os creéis que el rescate es por vuestra cara bonita?», comentó en varios momentos el empresario.

Tal como ha desvelado su defensa este lunes, Martínez Martínez ha optado por tirar de la manta y contar con total sinceridad que Zapatero sí influyó en el rescate de Plus Ultra a cambio de pagos. Busca un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel como ha conseguido Víctor de Aldama en el caso Koldo.

Precisamente fuentes consultadas por OKDIARIO explicaron que el pagador de Zapatero ya reconocía en privado hace meses las maniobras del ex líder del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez y las suyas propias en ese expediente. Creía entonces que eran gestiones perfectamente legales.

Pedía que le pagasen por sus servicios

Julio Martínez Martínez consideraba que sus servicios eran muy baratos en relación con el beneficio que generaba. En más de una ocasión bromeó con que le pagaban poco en relación con lo que conseguía gracias a sus contactos al más alto nivel.

Martínez Martínez se caracteriza por su trabajo muy exhaustivo. Personas que le conocen saben que está encima de cada una de sus líneas de negocio, incluido el asesoramiento como consultor que prestaba para Plus Ultra detrás del cual estaba José Luis Rodríguez Zapatero.

Los billetes de Julito con Plus Ultra

Julio Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra, ha confesado al juez del Caso Zapatero que remuneraron a Julio Martínez Martínez con 69.000 euros pagados en especie mediante la puesta a disposición para él de 46 billetes de avión en clase business plus para vuelos transatlánticos por valor de 1.500 euros cada billete.

OKDIARIO ha tenido acceso a uno de estos billetes que utilizó Julio Martínez Martínez para viajar con Plus Ultra. Se trata de un billete que partió de Madrid hacia Caracas el 22 de enero de 2021 a las 13:00 y que regresaba desde Caracas a Madrid el 23 de enero de 2021 a las 17:00.

Martínez Martínez estuvo tan sólo unas horas en Venezuela, pero su billete le permitía llevar tres maletas en el avión. El amigo de José Luis Rodríguez Zapatero pagó cero euros por este viaje porque así estaba estipulado en el acuerdo de colaboración como asesor externo de la compañía.

Julio Martínez Martínez ha viajado decenas de veces en los últimos años a Venezuela por trabajo. Allí tenía reuniones de alto nivel con dirigentes chavistas. Algunos de estos viajes los realizó en compañía de Zapatero y los hacía haciendo escala en la República Dominicana, donde les recogía a ambos un avión del régimen chavista. Otros viajes los hizo con directivos de Plus Ultra que le acompañaban al país caribeño.

El billete que publica OKDIARIO fue gestionado directamente por el entonces comisario del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El mando policial envió este pasaje a sus subordinados para que el amigo de Zapatero no tuviese ningún problema en la frontera o en el aeropuerto durante sus viajes. Ambos se conocían y el comisario lo admitió durante su declaración en el Senado.

Comisión por informes ‘fake’

Al margen de los billetes, Julito también hizo firmar a Plus Ultra un contrato de asesoramiento de 5.000 euros mensuales con la sociedad Análisis Relevante. Después, en enero de 2021, se acordó una fórmula más lucrativa: el 1% de la ayuda pública finalmente concedida, unos 641.300 euros.

El rescate se aprobó el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros, con un desembolso de 19 millones el 18 de marzo y otro de 34 millones el 10 de agosto de ese año. Apenas un mes después de la aprobación se produjo la llamada de reproche por la entrevista de Roselli, en un momento en el que el cobro de comisiones ya estaba en marcha.

El 1% pactado se cobró finalmente mediante pagos fraccionados a tres sociedades —Análisis Relevante, Voli Analítica e IoT Domotic Europe—, además de los billetes de avión.

El propio documento admite que los conceptos que figuraban en las facturas mensuales, como «elaboración de informe» o «gestión de vuelos Madrid-Caracas», eran «inciertos», ya que «no existió tal informe» o su contenido «era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora».