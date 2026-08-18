Un marroquí enloquecido, sin camiseta y muy violento ataca a los sanitarios y destroza un centro de salud de Mallorca

El centro de salud de Sineu, en Mallorca, vivió el pasado 19 de julio de madrugada momentos de máxima tensión tras la agresión de un marroquí, totalmente enloquecido, que destrozó las instalaciones y atacó al personal sanitario. Los hechos ocurrieron de madrugada, durante la guardia de 24 horas del PAC de Sineu. Un episodio de violencia que terminó con daños en las instalaciones y uno de los profesionales que se encontraba de servicio se encuentra baja por ansiedad.

Según relata un testigo que se encontraba en el centro de salud, alrededor de las 04:00 horas llegaron al PAC tres personas, dos hombres y una mujer, todos ellos de aproximadamente entre 23 y 25 años. Uno de los hombres llevaba en brazos al otro, que presentaba abundante sangre y parecía encontrarse inconsciente.

El joven fue colocado inicialmente sobre una camilla de la sala de curas. En ese momento, la doctora que se encontraba de guardia le pidió la tarjeta sanitaria. Según el testimonio, el hombre se incorporó bruscamente y comenzó a gritar que no tenía documentación, ni tarjeta sanitaria ni DNI.

El testigo asegura que, debido a la rapidez de la situación, no fue posible realizar una valoración médica completa. Sí pudieron observar, según su relato, que la sangre procedía de un corte profundo en el antebrazo derecho. La situación comenzó a complicarse cuando el hombre, siempre según este testimonio, adoptó una actitud cada vez más agresiva. La doctora llegó a colocarse detrás del enfermero ante la imposibilidad de disponer de un espacio seguro donde refugiarse.

El segundo hombre que había acompañado al joven terminó abandonando el lugar, quedando en el ambulatorio el presunto agresor junto a la mujer que lo acompañaba. Ante el temor de que la situación derivara en una agresión física, el testigo decidió comenzar a grabar lo ocurrido con el objetivo de disponer de pruebas de lo que estaba sucediendo. Dichas grabaciones han sido aportadas al atestado de la Guardia Civil.

Según su relato, en el transcurso del incidente el hombre propinó dos patadas a la puerta de entrada del PAC, provocando la rotura del cristal. También habría levantado una camilla hidráulica, que, según describe el testigo, manipuló con aparente facilidad. Finalmente, los profesionales consiguieron que las dos personas salieran del centro y pudieron cerrar la puerta.

Tras el incidente se avisó a la Guardia Civil. Según el testimonio, tres agentes acudieron al lugar y posteriormente salieron en busca del hombre. El joven fue localizado en la calle, donde se encontraba esperando una ambulancia. El hombre habría manifestado que no había recibido atención en el PAC.

El testigo asegura que los tres agentes se marcharon con él y que, aproximadamente 20 minutos después, regresaron al lugar sin que se hubiera producido su detención. El episodio ha tenido consecuencias para uno de los profesionales presentes durante la agresión. El enfermero que presenció los hechos se encuentra actualmente de baja por ansiedad.

Además, se ha presentado una denuncia por lo ocurrido y el profesional cuenta con asistencia jurídica del Colegio de Enfermería.

El suceso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los profesionales que trabajan durante las guardias nocturnas en centros sanitarios sin disponer de personal de seguridad. Según el testimonio, aquella madrugada únicamente se encontraban en el PAC los dos profesionales sanitarios y no existía un espacio habilitado que permitiera protegerse ante una situación de violencia.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del incidente, los daños ocasionados en el centro de salud y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.