Todo sobre el comunicado de la Premier contra el Manchester City: plazos, posibles títulos retirados y sanciones

La Premier League ha hecho público este martes un comunicado sobre el caso del Manchester City en el que confirma la resolución de la Comisión independiente que ha investigado durante años las presuntas infracciones financieras del club. El organismo considera probado que el conjunto skyblue incumplió su normativa en el periodo investigado, entre 2009 y 2018. El comunicado abre ahora una nueva fase del proceso, en la que todavía queda por determinar el castigo que recibirá el club.

¿De qué acusa la Premier League al Manchester City?

La investigación de la Premier League se remonta a febrero de 2023, cuando el organismo acusó al Manchester City de haber cometido 115 supuestas infracciones de su normativa financiera. Las irregularidades estaban relacionadas con la información económica proporcionada por el club, sus ingresos por patrocinios, sus gastos y el cumplimiento de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad.

La Comisión independiente que ha analizado el caso considera probado que el Manchester City utilizó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes. Según las conclusiones de la Comisión, el club habría utilizado este sistema para alterar sus cuentas en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado. El objetivo, según la resolución, era aparentar que cumplía con las normas financieras de la competición.

La Premier también considera probado que el Manchester City presentó cuentas que no reflejaban su verdadera situación económica y ocultó información a sus auditores y a los organismos reguladores. A ello se suma otro elemento especialmente relevante en el caso: la Comisión concluye que el club incumplió en repetidas ocasiones sus obligaciones de cooperación durante la investigación de la propia Premier League.

El Manchester City puede recurrir hasta el 2 de octubre

La resolución publicada por la Premier League no supone todavía el final del procedimiento. El Manchester City tiene derecho a recurrir las conclusiones de la Comisión independiente y dispone hasta el viernes 2 de octubre para presentar su apelación. El club ya ha dejado clara de manera pública su intención de recurrir y mantiene su posición de inocencia frente a las acusaciones, como ha señalado en un comunicado reciente.

La Premier League, por su parte, pretende que el procedimiento avance lo más rápido posible. El organismo ha señalado que su intención es que todo el proceso, incluidas las apelaciones y la publicación de las decisiones correspondientes, concluya cuanto antes. Por tanto, el veredicto conocido este martes todavía puede ser recurrido antes de que se cierre definitivamente esta parte del procedimiento.

¿Puede perder el Manchester City sus títulos de la Premier League?

Una de las grandes preguntas que deja abierta el caso es qué ocurrirá con los títulos conquistados por el Manchester City durante el periodo investigado. El club ganó tres Premier League entre 2009 y 2018: las correspondientes a las temporadas 2011/12, 2013/14 y 2017/18. Por ello, una de las posibilidades que se plantea ahora es que los títulos puedan verse afectados por la resolución definitiva del caso.

La decisión sobre las sanciones se tomará en una audiencia posterior y será entonces cuando se conozca el alcance definitivo del castigo. Tampoco está decidido qué ocurriría con las clasificaciones históricas de esas temporadas en caso de que alguno de los títulos fuese retirado al Manchester City. En una de las primeras reacciones al caso sobre el césped, Romelu Lukaku, jugador del Manchester United durante aquellos años, señaló a Donnarumma que el Manchester City le ‘debía’ dos Premier League.

¿Qué sanciones puede recibir el Manchester City?

El abanico de castigos que puede afrontar el Manchester City es amplio. Las normas de la Premier League contemplan diferentes sanciones deportivas y económicas para los clubes que incumplen su reglamento. Entre las posibilidades que se han planteado durante el procedimiento aparecen una multa, una importante pérdida de puntos, que podría afectar a esta temporada, o incluso medidas deportivas de mayor gravedad.

La expulsión de la competición también figura entre las posibilidades contempladas por el reglamento de la Premier League, aunque el castigo concreto dependerá de la decisión que adopte la Comisión independiente. En este momento, por tanto, no existe una sanción definitiva para el Manchester City.