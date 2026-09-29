El Pizjuán vibra con el himno de España y el Mundial: Sevilla recibió a los reyes del mundo

El Ramón Sánchez-Pizjuán se vistió de gala para recibir a la selección española. Sevilla quiso estar a la altura de los campeones del mundo y convirtió los minutos previos al partido en una celebración. El momento más emocionante llegó con el himno de España. La Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena lo interpretó en directo y el estadio vibró mientras los futbolistas esperaban sobre el césped.

No fue el único homenaje. Bajo el título «Reyes del Mundo», un gran tifo recordó el Mundial conquistado por España en Estados Unidos. La imagen también rindió tributo a Sevilla, ciudad que fue centro neurálgico del comercio con el Nuevo Mundo. El Guadalquivir, sus monumentos y su gente tuvieron su sitio en una puesta en escena con la que la afición sevillana recibió a los hombres de Luis de la Fuente.

Jesús Navas llevó la Copa al césped

La aparición de Jesús Navas fue otro de los grandes momentos de la previa. El campeón del mundo andaluz de 2010 llevó la Copa hasta el terreno de juego y recibió el cariño de un Pizjuán que le conoce mejor que nadie. Su presencia unió dos generaciones de campeones del mundo en una noche especial para la selección y para Sevilla. Su abrazo con Rodrigo, capitán de España, fue muy emotivo cuando el sevillano le dio el trofeo.

Antes de que rodara el balón también hubo un espectáculo de color. La música había empezado a calentar el ambiente con un DJ y un animador sobre el césped, que interactuaron con el público durante la previa. Después llegaron el tifo, la Copa y el himno. El Pizjuán respondió a cada momento y dejó claro que tenía ganas de celebrar a España.