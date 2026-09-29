Recasens acomete una profunda remodelación de la cúpula de Indra: salen cinco directivos concentra la gestión de Defensa y Espacio

Indra Group ha acometido una profunda reorganización de su cúpula directiva con la salida de cinco altos ejecutivos, la fusión de varias de sus principales áreas de negocio y una nueva estructura que concentra la gestión en un Comité de Dirección más reducido bajo el consejero delegado, Josep Maria Recasens.

El Consejo de Administración de Indra ha aprobado este lunes la desvinculación de Manuel Ausaverri, hasta ahora Chief Strategy Officer; Manuel Escalante, Chief Technology Officer; Antonio Mora, director general de Organización; Juan Pedro Rodríguez Veiga, director general de Internacional; y Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space.

Se trata de cinco puestos relevantes dentro de la estructura que hasta ahora acompañaba a la dirección de la compañía. Con los cambios, el Comité de Dirección quedará reducido a diez directores generales con reporte directo al CEO. La compañía justifica la remodelación por la necesidad de adaptar su estructura al nuevo modelo operativo y preparar la ejecución de su próximo Plan Estratégico, que presentará el 25 de noviembre.

La reorganización supone además una importante concentración de áreas. Indra fusionará Defensa y Espacio en una única dirección general, que quedará bajo el mando de Juan Ramón Hernández. Hasta ahora, Espacio contaba con una dirección propia encabezada por Miguel Ángel Panduro, uno de los ejecutivos que abandona la compañía.

También se integrarán Tráfico Aéreo y Movilidad. La nueva estructura quedará dirigida por Víctor Martínez, actual responsable de ATM (Air Traffic Management). Por su parte, el director financiero, Miguel Forteza, amplía sus responsabilidades y asumirá también Control de Gestión y la unidad de fusiones y adquisiciones (M&A).

Otro de los movimientos relevantes afecta a Frank Torres. El hasta ahora responsable de Indra Land Vehicles y Chief Program Officer asciende a director general de Operaciones (COO), convirtiéndose así en una de las principales figuras ejecutivas de la nueva organización.

David Santos, hasta ahora Chief Legal Officer, pasa a ocupar el puesto de secretario general Técnico.

Recasens asume Estrategia y Tecnología

La reorganización deja además temporalmente en manos del propio Recasens otra de las áreas fundamentales de la compañía. Indra ha decidido crear una nueva Dirección General de Estrategia, Tecnología y Producto, que agrupará funciones que hasta ahora estaban repartidas.

La empresa buscará fuera a un nuevo alto directivo para hacerse cargo de esta dirección y ya ha iniciado el proceso de selección. Hasta que se produzca el nombramiento, será el propio Recasens quien asuma temporalmente su dirección.

Precisamente, dos de los cinco ejecutivos que abandonan ahora Indra ocupaban hasta este lunes las responsabilidades de Estrategia y Tecnología: Manuel Ausaverri y Manuel Escalante.

El resultado es una estructura más compacta y con menos departamentos independientes. La compañía asegura que pretende «reforzar la capacidad de ejecución, simplificar la organización, maximizar sinergias entre áreas y agilizar la toma de decisiones».

La dirección internacional independiente también desaparece. Tras la salida de Juan Pedro Rodríguez Veiga, la actividad exterior quedará integrada directamente dentro de cada unidad de negocio, que pasará a asumir la responsabilidad completa sobre su desarrollo internacional.

El nuevo plan estratégico

Los cambios llegan poco más de tres meses después de que Recasens asumiera las funciones ejecutivas de Indra tras la salida de José Vicente de los Mozos. Su nombramiento fue acordado por unanimidad por el Consejo en mayo y se hizo efectivo el 17 de junio.

La remodelación prepara así el terreno para el nuevo Plan Estratégico que Indra presentará en su Día del Inversor del próximo 25 de noviembre.

La compañía afronta esta nueva etapa en plena expansión de su negocio, especialmente por el crecimiento de Defensa. Indra cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 3.179 millones de euros, un 30% más, y mantiene para el conjunto del ejercicio el objetivo de superar los 7.000 millones de ingresos, alcanzar un EBIT superior a 700 millones y generar más de 375 millones de flujo de caja libre.