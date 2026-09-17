Indra presenta su nueva tecnología autónoma para combatir enjambres de drones
Este sistema no tripulado, de tamaño y peso reducidos, es capaz de alcanzar velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora
Indra ha presentado en UNVEX, la principal feria de sistemas no tripulados de España, su nuevo dron interceptor DRIZZLE, un sistema de vanguardia diseñado para neutralizar drones como los que se están empleando en los conflictos actuales y proteger infraestructuras, convoyes y unidades desplegadas sobre el terreno.
Este sistema no tripulado, de tamaño y peso reducidos, es capaz de alcanzar velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora gracias a su sistema de propulsión, y cuenta con un alcance aproximado de 80 kilómetros, que puede extenderse hasta los 130 con el apoyo de un dron nodriza.
Su principal ventaja frente a otros sistemas reside en el sistema de búsqueda y detección desarrollado por Indra, que le permite discriminar amenazas y fijar el blanco con alta precisión.
Su cerebro cuenta con una enorme capacidad de procesamiento en tiempo real para analizar la información recogida por sensores electroópticos e infrarrojos que lo guían en la fase terminal del ataque. La compañía trabaja para dotar al sistema, en siguientes fases, de un radar que reforzará aún más esta capacidad de detección.
DRIZZLE puede integrarse en sistemas antidrón, actuando como efector hard-kill, o utilizarse como solución de autoprotección embarcada en vehículos terrestres o helicópteros.
Para ampliar su radio de acción utilizando elementos desechables, Indra ha desarrollado además un dron nodriza, capaz de transportar varios interceptores de menor tamaño. Este vector puede volar a 30.000 pies durante los primeros 80 kilómetros para liberar los interceptores en la fase final de la misión y que estos puedan llegar a recorrer otros 50 kilómetros adicionales, elevando el alcance total hasta unos 130 kilómetros para alcanzar su blanco. Estos drones nodriza pueden volar además en enjambres para liberar una lluvia fina o drizzle de interceptores que saturen las defensas del adversario y actuar, a su vez, como vector de ataque tras completar su misión.
DRIZZLE ha sido desarrollado bajo un concepto de sistema fungible, concebido para ser desechable, para ofrecer a los ejércitos aliados una solución competitiva en términos de economías de escala y eficacia frente a los ataques de drones de bajo coste.