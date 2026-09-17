José María Almoguera y Paola Olmedo han puesto punto final a su matrimonio. La pareja ya ha firmado oficialmente el divorcio después de un proceso marcado por las diferencias y las dificultades para alcanzar un acuerdo. A la salida del juzgado, el hijo de Carmen Borrego se mostró aliviado, aunque reconoció que el día había estado cargado de emociones.

«Ya está todo hecho. Ahora sí está todo», aseguró Almoguera ante los medios que le esperaban. El empresario reconoció que había sido «un día de muchas emociones, de alivio y de tristeza», pero dejó claro que el acuerdo finalmente alcanzado le permite comenzar una nueva etapa.

Sobre los detalles del convenio, José María prefirió mantener la máxima discreción, especialmente en todo lo relacionado con su hijo. «Estas cosas son jurídicas, lo siento mucho, pero datos no puedo dar», explicó cuando fue preguntado por las condiciones del acuerdo y por la custodia compartida. También confirmó que la situación relativa a determinados pagos pendientes está «en proceso» y que, en sus palabras, «está todo solucionado».

Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones llegó cuando admitió que ahora siente que se ha quitado «un peso de encima». «Ya está solucionado», insistió, visiblemente satisfecho con el desenlace. De hecho, al ser preguntado por cómo espera que cambie su vida a partir de ahora, respondió con claridad: «Sí, ya, por fin».

El reencuentro con Paola Olmedo en el juzgado fue, según su versión, correcto y cordial. Ambos tienen un hijo en común, algo que Almoguera quiso remarcar: «Estamos unidos de por vida por nuestro hijo, pero por eso teníamos que hacer las cosas bien y ya está». El hijo de Carmen Borrego aseguró que entre ellos hubo «educación, respeto y cordialidad».

Con el divorcio ya firmado, José María tiene vía libre para continuar su relación con María y no descarta que en el futuro puedan pasar por el altar. Sin embargo, por ahora no tiene intención de casarse de nuevo. «Si me tengo que casar será con María, eso está claro. Pero ahora mismo, de momento, no tengo intención», señaló.

Incluso bromeó sobre el aprendizaje que se lleva de esta experiencia cuando le preguntaron qué consejo daría después de estos años: «No te cases». Tras abandonar el juzgado, Almoguera reveló cómo pensaba celebrar este nuevo comienzo: «Me voy con Juanjo a tomar una cerveza». También aseguró que todo está «firmado» y que, después de meses de proceso, puede decir oficialmente que está divorciado.

Mientras tanto, sobre una posible entrevista de Paola o sus futuras apariciones televisivas, José María se mostró tajante: «Pues llámala». Él, por su parte, explicó que atiende a los medios porque forma parte de su profesión y considera que tiene «la obligación» de contestar y ser respetuoso con la prensa.

Con el acuerdo firmado, comienza así una nueva etapa para ambos, unidos para siempre por su hijo, pero con sus caminos personales ya separados.