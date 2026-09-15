La rutina de deporte de Victoria Beckham para estar en forma a sus 52 años: «Hago ejercicio entre una hora y media 5 días a la semana y soy estricta con mi alimentación»

El interés por la vida íntima de Victoria Beckham siempre se ha mantenido en la cresta de la ola a pesar del paso de los años. En la serie documental ‘Victoria Beckham’, estrenada en Netflix el 9 de octubre de 2025 y que se coló en el top 10 de lo más visto de la plataforma al poco de salir, la «Spice pija» reveló la rutina de deporte que la mantiene en forma superados los 50.

Estos episodios, en los que sale ella misma hablando de su vida, no decepcionaron a sus fans y sorprendieron a parte del público que no está tan al tanto de sus vivencias. En esta serie, aunque omitiendo ciertas partes, se puede ver a Victoria abriéndose en canal sobre su pasado.

La mujer de David Beckham, histórico exfutbolista británico con pasado madridista, reconoció que se lo debe todo a las Spice Girls, confesó la problemática infancia y adolescencia que tuvo (bullying, problemas con su físico, desórdenes alimenticios, etc.) y lo difícil que fue recomponer su vida profesional tras la disolución de su grupo musical.

Así entrena Victoria Beckham

En los primeros segundos del documental, se puede ver a la británica junto a su entrenador realizando ejercicios de fuerza. Bobby Rich inició su carrera como judoka profesional y fue campeón en los años 2000 con Inglaterra. Tras retirarse de los tatamis, se convirtió en entrenador profesional, siendo el matrimonio Beckham sus clientes más famosos.

Gracias a la serie, descubrimos que la diseñadora de moda prefiere entrenar a primera hora de la mañana, nunca para después de comer o por la tarde. «Me levanto y hago ejercicio cinco días a la semana. Hago ejercicio entre una hora y media y una hora y 45 minutos al día. Para mí, lo que tengo que hacer es ser saludable y estricta con mi alimentación y ejercicio», dijo para el medio Hello Magazine.

Para Rich, los entrenamientos de fuerza son cruciales y, desde que trabaja con Victoria Beckham, hace ya cinco años, las rutinas de gimnasio han dado un giro radical con el tiempo. «Victoria acudió a mí con una sólida e impresionante base de resistencia cardiovascular y muscular. Sin embargo, el levantamiento de pesas y sus beneficios no eran algo con lo que estuviera muy familiarizada. Era un estilo de entrenamiento que abordó con el mismo rigor y dedicación que sus otras actividades de fitness hasta entonces, y no ha mirado atrás», confesó para Women’s Health.

La cantante británica confesó en la revista Grazia que nunca había hecho pesas, al menos con esa intensidad, hasta que Bobby Rich se convirtió en su entrenador. «Siempre me han dado un poco de miedo las pesas, pero resulta que me encantan. Ahora incluso tengo esos guantes especiales. Es bueno variar y mantener el cuerpo en constante evolución. Ahora tengo mucho más tono muscular», admitió.

Este es el consejo de Rich

El entrenador personal, a través de su cuenta de Instagram, planteó una recomendación aplicable para cualquier persona: «Hazle un favor a tu cuerpo y no descuides tu trabajo de mantenimiento. Aunque tengas poca energía, si tu cuerpo está un poco mal después de unas cuantas sesiones intensas o si simplemente no estás mentalmente preparado para un día de entrenamiento intenso… Vale la pena presentarse y hacer ese trabajo de mantenimiento o accesorio lento y ‘aburrido’».

El modelo de entrenamiento de fuerza que propone el británico consiste en hacer series de sentadillas, zancadas inversas, zancadas laterales y balanceo con pesa rusa, entre otros ejercicios.

La manera de entender la rutina diaria de Bobby Rich se basa en introducir ciclos de entrenamiento que se centren en mejorar la fuerza o la resistencia. «Un punto importante que quería que Victoria entendiera, y con el que la mayoría de la gente tiene dificultades, es que una sesión de 35 minutos a veces puede ser más beneficiosa que una de 90 minutos», afirmó en la entrevista para la revista norteamericana.