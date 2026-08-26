David y Victoria Beckham ganan la batalla legal contra sus vecinos para reformar su espectacular mansión de los Cotswolds

La idílica vida de David y Victoria Beckham en la campiña inglesa vuelve a estar rodeada de polémica. La pareja ha conseguido el permiso del Consejo del Distrito de West Oxfordshire para continuar con varios de los cambios que quiere realizar en su espectacular propiedad de los Cotswolds, pese a la oposición de algunos de sus vecinos. El proyecto incluye iluminación exterior alrededor del lago, un jacuzzi, una hoguera en una de las islas y la posibilidad de utilizar embarcaciones sin motor en el enorme estanque de la finca. Una victoria urbanística que se suma a una larga lista de enfrentamientos por las reformas de una propiedad que los Beckham adquirieron hace una década.

Una batalla vecinal que vuelve a dar la razón a los Beckham

David y Victoria Beckham pueden respirar tranquilos, al menos por ahora. Después de meses de discusiones y objeciones, las autoridades locales han dado luz verde a buena parte de sus planes para transformar el exterior de su residencia en Great Tew, en los Cotswolds.

La decisión afecta especialmente a uno de los elementos que más controversia había generado: la iluminación exterior. La pareja quería instalar un sistema de guirnaldas alrededor de su propiedad y del lago, una propuesta que algunos vecinos consideraban completamente alejada del carácter tradicional de la zona.

El Consejo del Distrito de West Oxfordshire ha terminado aprobando la versión revisada del proyecto. La modificación de los planes ha sido determinante, ya que, según el responsable de planificación Nathan Harris, el nuevo diseño reduce la dispersión de la luz y limita su posible impacto sobre el entorno natural. El equipo de ecología tampoco presentó objeciones después de que se introdujeran los cambios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham)

Un lago de 4.170 metros cuadrados, jacuzzi y una hoguera

La polémica no se limita a unas luces decorativas. El proyecto aprobado contempla también otros elementos destinados a convertir los exteriores de la vivienda en un auténtico espacio de ocio privado.

Entre ellos figura un jacuzzi y una hoguera en una de las islas del lago de la propiedad. Las autoridades han permitido además que la familia utilice embarcaciones sin motor en esta extensión de agua, que cuenta con unos 4.170 metros cuadrados y que el equipo de los Beckham denomina, de manera más modesta, estanque.

Eso sí, la autorización incluye ciertas consideraciones relacionadas con la fauna. En el caso de la hoguera, se recomienda no utilizarla durante la temporada de aves, que comprende de marzo a agosto. Una restricción especialmente relevante en una propiedad situada en plena campiña inglesa y rodeada de un entorno natural que ha sido uno de los principales argumentos utilizados por quienes se oponen a las reformas.

Los elementos que han provocado el enfrentamiento vecinal forman parte de una finca de enormes dimensiones. La propiedad, situada junto al lago Great Tew, está valorada en alrededor de 14 millones de euros.

Miami o Florida: la crítica de los vecinos a la transformación de la finca

El conflicto tiene mucho que ver con una cuestión que va más allá de unas simples luces: qué aspecto debe conservar la campiña británica cuando sus vecinos son algunas de las personas más famosas y adineradas del país.

Uno de los residentes más críticos con los planes de la pareja ha sido James Worthington, que ha cuestionado en distintas ocasiones las modificaciones planteadas por los Beckham. En esta ocasión, llegó a considerar que el proyecto de iluminación podía convertir una casa de campo tradicional en algo más parecido a una propiedad de Miami o Florida.

El argumento de los vecinos es que determinados elementos no encajan con la estética ni con la tranquilidad que caracterizan a Great Tew. La comparación con estadios o festivales de música utilizada en las objeciones refleja precisamente el temor a que una finca privada termine incorporando una estética demasiado urbana y llamativa para el entorno rural.

Más de treinta solicitudes en una década

La mansión de los Beckham no es exactamente la misma propiedad que compraron en 2016. Desde entonces, la pareja ha presentado más de treinta solicitudes relacionadas con modificaciones de la finca.

El historial incluye instalaciones y mejoras destinadas a convertir la vivienda en un refugio completamente privado y equipado. La finca cuenta con espacios deportivos y de ocio como una pista de tenis, piscina, campo de fútbol, sauna, huerto, invernadero y lago, entre otros elementos que han ido incorporándose con el paso de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham)

El otro gran enfrentamiento: un nuevo camino privado

La actual victoria urbanística tampoco es la primera que consigue el matrimonio este año. A principios de 2026, David y Victoria Beckham obtuvieron permiso para construir un nuevo acceso privado a su propiedad.

La decisión estaba relacionada con una cuestión especialmente sensible para ellos: la actual vía de acceso también es utilizada por quienes acuden al cercano Soho Farmhouse, uno de los clubes privados más exclusivos de la zona. La pareja quería evitar compartir ese recorrido con los visitantes del complejo.

El nuevo camino permitiría a los Beckham disfrutar de un acceso más independiente a su residencia, algo especialmente importante teniendo en cuenta el nivel de privacidad que requiere una familia de su relevancia pública.