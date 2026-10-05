Alexander Fleming, premio Nobel de Medicina en 1945: «Los fracasos también son útiles porque si se analizan bien pueden conducir al éxito»

Alexander Fleming es una de las figuras fundamentales de la historia de la medicina. El bacteriólogo escocés descubrió la penicilina tras observar un resultado inesperado en su laboratorio.

Su trayectoria también dejó una reflexión sobre el valor de los errores y los experimentos que no salen como estaba previsto: analizar un fracaso puede revelar una oportunidad que, de otro modo, pasaría inadvertida.

En 1928, Fleming advirtió que un hongo había impedido el crecimiento de bacterias en una placa de cultivo. A partir de esta observación, comenzó a estudiar las propiedades antibacterianas de la sustancia que posteriormente sería conocida como penicilina. Su hallazgo abrió el camino a los antibióticos modernos y transformó el tratamiento de numerosas infecciones.

¿Qué quiso decir Alexander Fleming con su frase sobre los fracasos?

Cuando Fleming afirmó que «los fracasos son también útiles porque si se analizan bien pueden conducir al éxito», se refería al valor de estudiar aquello que no funciona durante una investigación.

Para un científico, un resultado inesperado no tiene por qué significar que todo el trabajo carece de utilidad. Puede aportar una pista para plantear nuevas hipótesis.

La propia trayectoria de Fleming permite entender el sentido de esta reflexión. Un experimento que aparentemente había salido mal terminó mostrando un fenómeno que el investigador decidió examinar en lugar de descartar.

La frase resume una forma de entender la investigación científica: observar, comprobar y extraer información incluso de los resultados que se alejan del objetivo inicial.

¿Cómo descubrió Alexander Fleming la penicilina?

Fleming nació en Escocia en 1881 y desarrolló buena parte de su carrera en el St. Mary’s Hospital de Londres. Antes de su gran descubrimiento ya había investigado los mecanismos naturales de defensa frente a las infecciones y, en 1922, identificó la lisozima, una enzima con actividad antibacteriana.

Seis años después, en 1928, observó que un hongo había impedido el desarrollo de bacterias en uno de sus cultivos. El microorganismo pertenecía al género Penicillium. A partir de aquella observación, Fleming estudió la sustancia responsable del efecto y la denominó penicilina.

Este acontecimiento encaja con otra de sus conocidas reflexiones: «A veces uno realiza un hallazgo cuando no lo está buscando».

¿Por qué Alexander Fleming ganó el Nobel de Medicina?

El descubrimiento de la penicilina convirtió a Fleming en una figura esencial para la medicina del siglo XX. Sin embargo, el hallazgo inicial no bastó por sí solo para transformar aquella sustancia en un tratamiento utilizado de forma generalizada. Otros investigadores participaron posteriormente en el desarrollo de la penicilina como medicamento.

En 1945, Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina junto con Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en distintas enfermedades infecciosas. Ese reconocimiento consolidó la importancia científica de un hallazgo que había comenzado con una observación inesperada en un cultivo.

La historia de Fleming explica así el significado de su frase célebre. Lo que inicialmente parecía un experimento fallido proporcionó una pista científica de enorme relevancia.

Su aportación no consistió únicamente en encontrar la penicilina, sino también en detectar que aquel resultado anómalo merecía ser investigado.