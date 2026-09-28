Proverbio japonés del día: «Preguntar es vergüenza de un momento; no saber es vergüenza para toda la vida»

Japón conserva una amplia tradición de proverbios breves que transmiten valores como la humildad y la disposición a seguir aprendiendo. Uno de los más populares advierte que preguntar puede producir una vergüenza pasajera, mientras que no preguntar condena a la ignorancia durante toda una vida.

El dicho pertenece a la categoría de los kotowaza, refranes populares que se transmiten de generación en generación.

El significado del proverbio japonés sobre el miedo a preguntar

Según recoge el blog especializado Kano, dedicado a la enseñanza de japonés e inglés, en japonés, la expresión original se romaniza como «Kiku wa ittoki no haji, kikanu wa isshō no haji».

La traducción literal contrapone «kiku» (preguntar) con «kikanu» (no preguntar), y «ittoki» (momentáneo) con «isshō» (toda la vida).

Kano señala además que quien redactó esa entrada compartió el dicho después de sentir vergüenza por no haber preguntado algo a tiempo, un ejemplo que ilustra el propio mensaje del proverbio.

El blog también recoge dos expresiones equivalentes en inglés que plantean el mismo contraste entre la vergüenza breve y la ignorancia duradera. La primera es «asking makes one appear foolish, but not asking makes one foolish indeed» («preguntar puede hacer parecer tonto por un momento, pero no preguntar deja a alguien tonto de verdad para siempre»).

La segunda, más breve, es «better to ask the way than go astray» («mejor preguntar el camino que perderse»).

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso incluye este proverbio en su recopilación de refranes japoneses, con una traducción cercana a la original, «si preguntas sentirás vergüenza un minuto, si no lo haces sentirás vergüenza toda la vida». El dicho ocupa el puesto 29 de una lista de 63 refranes que la universidad reúne como material de estudio de la lengua y la cultura de Japón.

Otro portal de proverbios japoneses ofrece una tercera variante de la misma enseñanza: «un minuto de vergüenza por preguntar algo que no se sabe puede suponer una vida de ignorancia».

El proverbio japonés del día que sigue vigente en la vida cotidiana

Como proverbio del día, esta enseñanza cobra sentido en situaciones tan simples como pedir instrucciones en la calle, consultar una duda en el trabajo o levantar la mano en clase. El costo de preguntar es breve, pero el de callar puede acompañar a una persona durante años.

La resistencia a preguntar suele venir de la inseguridad y del temor al juicio social. A veces, el impulso a quedarse callado es porque hay una profunda preocupación por parecer incompetente frente a otros.

Por otro lado, la cultura japonesa asocia el aprendizaje con la disciplina, la paciencia y la mejora continua. Reconocer una duda no se interpreta como debilidad, sino como el primer paso para resolverla y seguir progresando. El temor a preguntar rara vez tiene que ver con la pregunta en sí, sino con la imagen que la persona cree proyectar frente a los demás.

Asimismo, hacer preguntas se relaciona con un aprendizaje más rápido y una mejor comprensión de los problemas. La incomodidad de hacerlo dura apenas unos segundos, frente a los años que puede prolongarse la ignorancia si esa pregunta nunca llega a formularse.