La importante reflexión de Nikola Tesla: «El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros»

Nikola Tesla no tuvo en vida el reconocimiento que merecía. El inventor serbio que desarrolló el sistema de corriente alterna, que sentó las bases de la radio, que concibió el transporte inalámbrico de energía y que acumuló casi 300 patentes murió en 1943 en una habitación de hotel de Nueva York, solo y prácticamente arruinado. Mientras Thomas Edison, su gran rival, era celebrado como el genio de la electricidad, Tesla veía cómo sus contribuciones quedaban eclipsadas, disputadas o directamente ignoradas. Y sin embargo, dejó escrita una frase que suena más a certeza que a amargura: «El futuro mostrará los resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros».

Una reflexión que, vista desde hoy, resulta difícil no leer como una profecía sobre su propio destino.

El hombre que el presente no supo ver

La historia de Tesla es, en muchos sentidos, la historia de alguien que llegó demasiado pronto. Sus ideas sobre la transmisión inalámbrica de electricidad, que él intentó materializar en la Torre Wardenclyffe a principios del siglo XX, no encontraron ni la financiación ni la comprensión tecnológica necesarias en su época. El proyecto fue abandonado. Tesla perdió el apoyo de sus inversores, entre ellos J.P. Morgan, y nunca pudo demostrar en la práctica lo que su mente ya había concebido con décadas de adelanto.

Lo que sí quedó fueron sus inventos, sus patentes y sus ideas. Y el tiempo se encargó de darle la razón de una forma que él no llegó a ver pero que intuyó. El sistema de corriente alterna que desarrolló junto a George Westinghouse es el que alimenta hoy los hogares de todo el mundo. Sus investigaciones sobre el campo electromagnético están en la base de tecnologías que van desde los transformadores hasta los hornos de microondas. Y su nombre fue finalmente rescatado del olvido hasta convertirse en sinónimo de innovación visionaria.

Lo que hay detrás de la frase

La reflexión de Tesla no es únicamente una declaración de confianza en el propio trabajo. Es también una forma de desactivar el juicio inmediato, ese veredicto apresurado del presente que tan a menudo se equivoca con las ideas que verdaderamente importan.

La historia de la ciencia y del arte está llena de ejemplos de personas cuyo valor no fue reconocido hasta mucho después de su muerte. Gregor Mendel, el monje que descubrió las leyes de la herencia genética, murió sin que nadie en la comunidad científica prestara atención a su trabajo. Vincent van Gogh vendió un solo cuadro en vida. Semmelweis fue ridiculizado por proponer que los médicos debían lavarse las manos antes de operar. En todos esos casos, fue el futuro el que juzgó y el que corrigió el error del presente.

Tesla lo sabía, probablemente porque lo vivió en carne propia durante décadas. Y decidió confiar en ese juicio diferido en lugar de amargarse por el inmediato.

Una lección sobre el tiempo y la paciencia

Lo que hace especialmente valiosa esta reflexión es que no se limita al ámbito de la ciencia o la invención. Es una idea aplicable a cualquier campo en el que el trabajo serio y honesto no encuentra reconocimiento de forma inmediata, que es la mayoría de las veces.

En un mundo que prima la visibilidad instantánea, los resultados rápidos y la validación continua, la propuesta de Tesla funciona como un contrapeso necesario: lo que realmente vale no siempre se ve enseguida. El trabajo bien hecho tiene su propia forma de abrirse camino, aunque ese camino sea más largo de lo que quien lo recorre habría deseado.

Tesla esperó ese reconocimiento toda su vida y no llegó a verlo. Pero la frase que dejó escrita sugiere que, en el fondo, eso no era lo más importante. Lo importante era que los resultados existieran. El resto, el juicio, el reconocimiento, la justicia histórica, era solo cuestión de tiempo.