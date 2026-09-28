El ex árbitro Tristante Oliva retrata a Negreira: «Tenía poder, me descendió tras pitar un penalti a favor del Madrid»

El ex colegiado Pedro Tristante Oliva ha reconocido la influencia de José María Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. El que fuera árbitro de Primera División en la temporada 2003/04 ha desvelado que su decisión de pitar un penalti a favor del Real Madrid, en un partido ante el Valencia, provocó su descenso de categoría y precipitó su retirada del arbitraje.

El ex árbitro murciano se ha mostrado sorprendido por los argumentos esgrimidos desde Barcelona y el CTA para sostener que Enríquez Negreira no tuvo ninguna influencia durante sus 24 años de vicepresidencia. «Enríquez Negreira era, de los tres vicepresidentes, el que más mandaba. Me sorprendió muchísimo cuando salieron en tromba, con una cierta opinión sincronizada, a decir que era un florero y que no pintaba nada ¿Cómo que no influía nada?», ha destacado Tristante Oliva sobre la figura de Enríquez Negreira.

Para explicar el peso del ex vicepresidente arbitral en la carrera de los colegiados españoles, Tristante Oliva ha desvelado un episodio que marcó el final de su carrera. El ex árbitro ha señalado que, tras señalar un penalti «gris» de Marchena sobre Raúl en un partido entre Real Madrid y Valencia, Enríquez Negreira influyó en su descenso de categoría. «Eso me marcó. Quisieron que marcara mi trayectoria y, en cierto modo, una parte de mi vida», ha recordado sobre la jugada. Tras el encuentro, no recibió ninguna llamada de su entonces vicepresidente, pero sí días después.

Durante una de las sesiones de pruebas físicas que pasan los árbitros de fútbol en las instalaciones de Las Rozas, un comentario de Enríquez Negreira puso sobre aviso a Tristante Oliva.

«Estaba Enríquez Negreira junto a Sánchez Arminio (presidente del CTA), y me dice: ‘Venga, pasa las pruebas. Olvídate y céntrate en las pruebas’. En ese momento me pareció intrascendente. Pero, cuando me marcho, escucho como Negreira dice: ‘Esto es lo que tiene el ordenador (entonces encargado de designar a los árbitros), habría que quitarlo’. Cuando lo escuché, supe que estaba liquidado y que me iban a usar de chivo expiatorio», ha desvelado el ex árbitro en una entrevista con Ramón Álvarez de Mon.

Tristante Oliva reconoce la influencia de Negreira

La intuición de Pedro Tristante Oliva no falló: «Siempre he sido pesimista y, normalmente, he acertado. Desgraciadamente, lo hice. Me descendieron para la siguiente temporada. Al ser mayor de 41 años, no pude regresar a Segunda y, entonces, decidí marcharme». Al ser cuestionado sobre el peso de Enríquez Negreira en este final, no ha dudado: «Probablemente lo tuvo. Había un presidente y tres vicepresidentes que lo hacían todo. Creo que tuvo peso, igual que Sánchez Arminio».

Como ejemplo para escenificar el papel de Enríquez Negreira dentro del CTA, Tristante Oliva ha señalado que era el encargado de «llamar a los colegiados y, con informes o apuntes, decirte cómo llevabas la temporada». El peso de Negreira durante sus años en el Comité Técnico de Árbitros contrasta con lo que se ha pretendido contar. «Me sorprendió muchísimo cuando se dijo que era un florero… era una persona que tenía mucha influencia», ha zanjado Tristante Oliva.