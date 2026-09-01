El Real Madrid ya no espera justicia con el ‘caso Negreira’: «Tenemos cero esperanzas»

El Real Madrid ha recibido un revés en su batalla judicial por el caso Negreira. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil Llima, ha rechazado la petición del club blanco de ampliar durante otros seis meses la instrucción. Una solicitud a la que también se había adherido la Fiscalía y con la que el Madrid pretendía disponer de más tiempo para profundizar en las diligencias después de los últimos informes incorporados a la causa.

En Valdebebas no escondían su interés por prolongar la investigación. El Real Madrid entendía que todavía existían aspectos sobre los que profundizar, especialmente después de las pesquisas de la Guardia Civil, y también quería esperar a que la Audiencia Provincial de Barcelona resolviese varios recursos relacionados con diligencias financieras solicitadas por el club y rechazadas inicialmente por el juzgado.

La juez, sin embargo, considera innecesaria una nueva prórroga. Las declaraciones que todavía están pendientes fueron acordadas dentro del plazo y, por tanto, podrán practicarse aunque la instrucción no sea ampliada. Además, si la Audiencia Provincial termina aceptando alguna de las diligencias reclamadas por el Real Madrid, estas podrán llevarse a cabo y tendrán validez. El rechazo a la prórroga, por tanto, no supone el archivo del caso.

«Cero esperanzas» en el Real Madrid

La sensación dentro del Real Madrid es, sin embargo, de enorme pesimismo ante lo que pueda suceder a partir de ahora. Fuentes del club blanco resumen así su posición: «Ya no hay más prórroga. Quedan un par de testigos del Barça, que lo van a negar todo, por supuesto, y se entiende que ya tendrá su idea para dictar sentencia, en la que tenemos cero esperanzas. Otra cosa es engañarse».

Esos dos testimonios pendientes son los de Gerard López, ex futbolista y exentrenador del filial azulgrana, y Antonio Alonso, histórico delegado de campo del Barça Atlètic. Ambos están citados para declarar y deberán aportar su versión sobre los informes técnico-arbitrales vinculados al hijo de José María Enríquez Negreira y explicar si existían, se utilizaban y tenían una utilidad real dentro del club.

La postura madridista contrasta así con el recorrido que todavía tiene formalmente el procedimiento. El club quería continuar investigando, pero la juez entiende que no necesita otros seis meses para completar la instrucción. En el Real Madrid interpretan la decisión como una señal de que el caso entra definitivamente en su recta final y existe muy poca confianza en que su desenlace responda a sus expectativas.

El ‘caso Negreira’ entra en su recta final

Ahora habrá que esperar a las diligencias que permanecen pendientes. Las declaraciones acordadas siguen adelante y también falta conocer qué decide la Audiencia Provincial sobre los recursos presentados por el Real Madrid. Si la instancia superior da la razón al conjunto blanco, las pruebas solicitadas podrán practicarse pese al rechazo de la prórroga.

Una vez completados esos pasos, llegará el momento decisivo. La juez tendrá que determinar el futuro de la causa y decidir si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento contra los investigados o si procede el sobreseimiento.

El caso Negreira, por tanto, no está cerrado, pero el Real Madrid sí ha perdido una de las batallas que consideraba importantes para seguir profundizando en la investigación. Y en Valdebebas afrontan el tramo definitivo con una postura muy clara: querían seguir investigando y tienen «cero esperanzas» en la resolución que pueda llegar.