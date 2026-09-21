El Atlético contesta a Mourinho con la imagen de una impresora: «Stop acoso arbitral ya»

El Atlético de Madrid ha contestado a José Mourinho con una publicación en sus redes sociales en la que ponen una impresora de la que sale un papel con la imagen del entrenador del Real Madrid en rueda de prensa y el mensaje «Stop acoso arbitral ya».

El equipo rojiblanco, que ganó el derbi al Real Madrid por 2-1, se ríe así de Mourinho y del conjunto blanco con una de sus habituales publicaciones en redes sociales. En el vídeo, de nueve segundos de duración, se ve una impresora de la que sale un papel a color: la imagen de Mourinho en la rueda de prensa con la foto de las acciones polémicas y el mensaje «Stop acoso arbitral ya».

La reacción del Atlético llega por las quejas de Mourinho en la sala de prensa del Metropolitano, donde denunció las pésimas decisiones arbitrales del inexperto Ortiz Arias, el árbitro del derbi. «Un árbitro que en 41 años no tiene internacionalización, pues no será un gran árbitro», «el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión» o «un árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y el señor del VAR que tiene una gran historia» fueron algunas de las frases de Mourinho.

Simeone, tras esas palabras de Mourinho, pidió «respetar el trabajo de los árbitros» y añadió que «no todo vale por mucho que te llames Mourinho». Y en esa línea ha ido el Atlético de Madrid con esta publicación en sus redes sociales, en las que juegan con una impresora tras llegar Mourinho a esa sala de prensa con un papel impreso en el estadio. El mensaje utilizado por parte del Atlético es el de «Stop acoso arbitral ya».