Más polémica en contra del Real Madrid: el penalti por mano de Pubill que no se vio en televisión

La polémica del derbi sigue coleando y, tras la denuncia de Mourinho en rueda de prensa contra el arbitraje de Ortiz Arias y Trujillo Suárez, aparecen nuevas imágenes que retratan el arbitraje que se ejecutó, sobre todo, desde el VAR. Después de que el Real Madrid reclamase un castigo mayor al Cuti Romero y una expulsión que no se revisó de Kang-in Lee sobre Fede Valverde –que acabó lesionado– aparece una nueva acción. En la primera parte, hubo una mano de Marc Pubill que no se vio en televisión.

La acción pasó totalmente desapercibida, pero parece muy clara. Pubill tiene el brazo recogido y lo saca para cortar un centro de Kylian Mbappé. Se aprecia perfectamente cómo el futbolista tiene los dos brazos pegados al cuerpo, en la espalda, y, cuando se acerca el balón, saca su brazo derecho y lo lleva hacia el esférico, cortando la trayectoria del envío dentro del área. Es decir, despega el brazo del cuerpo de forma voluntaria para cortar el balón.

Mbappé, que estaba fuera del área, colgó un balón al área, donde se encontraban Vinicius o Arda Güler. Pubill intentaba cortar la línea de pase y, cuando el francés sacó el centro, el esférico fue directo a la zona en la que se encontraba el central. Al girarse, sacó su brazo derecho y el balón golpeó en la mano, pero Ortiz Arias ni sus asistentes lo vieron. Tampoco un Trujillo Suárez que volvió a perjudicar al Real Madrid por omisión o deliberación.

La acción sucedió en la primera mitad, pero no se pudo ver en televisión. Una jugada que era totalmente revisable, puesto que el futbolista tenía el brazo pegado al cuerpo y lo separa en el momento en el que el balón se dirige hacia él. Corta la trayectoria de un centro y, por tanto, una acción de peligro del Real Madrid. Sin embargo, no fue valorada por el VAR.

La acción de Pubill que no se emitió en ninguna repetición, pese a que Vinicius reclamó insistentemente en el área que se señalase como penalti, pudo cambiar el partido. Al igual que lo hicieron decisiones que se dieron también antes del descanso, como el pisotón de Kang-in Lee que lesionó a Valverde y que quedó exento de tarjeta.

Pubill terminó la primera parte con amarilla, tras una falta sobre el propio Mbappé en el minuto 35. Por ello, Simeone decidió hacer un cambio al descanso, que fue dar entrada a Koke en lugar del internacional español. El campeón del mundo se quedó en el vestuario de cara al inicio de la segunda mitad para evitar cometer riesgos al estar ya amonestado.