El intercambio viral de reproches entre Bellingham y Cuti Romero: «Sigues llorando…»

Cuti Romero provocó a Jude Bellingham después de librarse de la expulsión por un pisotón al inglés que el árbitro Ortiz Arias consideró que no era para tarjeta roja. Después de la jugada, el futbolista del Atlético de Madrid llamó llorón al futbolista del Real Madrid, que tuvo que ver cómo el colegiado también perdonó una tarjeta roja a Kang-in Lee por un claro pisotón a Fede Valverde que también quedó impune.

El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias fue el gran protagonista del derbi disputado el domingo entre el Atlético y el Real Madrid, en el que el conjunto rojiblanco se proclamó vencedor gracias a los goles de Grimaldo y Jonathan David. El colegiado madrileño, que fue el primer nacido en la comunidad en pitar un partido de tal envergadura, fue decisivo en el devenir del duelo después de perdonar dos tarjetas rojas al Atlético de Madrid por dos pisotones de Cuti Romero y Kang-in Lee. Después sí pitó un penalti y expulsión por un agarrón de Huijsen a Grimaldo dentro del área.

La primera jugada polémica y clave en el devenir del duelo llegó en el minuto 37, cuando el Cuti Romero propinó un claro pisotón a Bellingham. El jugador del Real Madrid fue el sueño y en el lance el argentino dejó los tacos en la rodilla del británico. Primero, Ortiz Arias incluso señaló la amarilla al jugador blanco y, tras consultar en el VAR, cambió el destinatario de la tarjeta y perdonó la roja a Cuti Romero. Después hizo lo propio con un pisotón de Kang-in Lee a Valverde que ni siquiera consultó con el VAR.

El encontronazo entre Bellingham y Romero

Estas dos jugadas provocaron un enfrentamiento entre el Cuti Romero y Jude Bellingham. A pesar de haberse librado de una clara tarjeta roja, el defensa argentino llamó «llorón» de forma clara a un Jude Bellingham que también increpó al futbolista del Atlético de Madrid que fue perdonado por un Ortiz Arias al que le quedó muy grande el partido. Eso sí, después expulsó a Huijsen tras propinar un agarrón a Simeone dentro del área en una acción que fue el punto y final para el Real Madrid en el partido.