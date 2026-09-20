Courtois, más allá del arbitraje: «Lo evidente nos ha frustrado pero no hay que dejar escapar más puntos»

Thibaut Courtois emitió el mensaje público más contundente del vestuario del Real Madrid tras la derrota de este domingo en el derbi contra el Atlético (2-1). El portero no esconde que la polémica arbitral perpetrada por Ortiz Arias en el Metropolitano y Trujillo Suárez desde el VAR ha marcado el desarrollo del partido e influido en el resultado, pero también se centra en lo que puede dar de sí el equipo blanco esta temporada, que aún es mucho.

«Lo evidente nos ha frustrado», comienza una escueta pero tajante publicación del belga en sus redes sociales. En esa frase, se alinea con las quejas de José Mourinho en su ya histórica rueda de prensa en la que arremetió contra todo el CTA y también con Real Madrid TV, que fue más dura que nunca después del choque de Liga.

Eso sí Courtois supo ir más allá, como capitán que es, jalear a los suyos para volver más fuertes después del largo parón de selecciones que comienza este lunes: «Pero lo que está en nuestras manos es mejorar para no dejar escapar más puntos». De momento, el Real Madrid se ha dejado seis (perdiendo con Betis y Atlético), justo los que le separan de un Barcelona arrollador que se va muy líder a la pausa liguera.