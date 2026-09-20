La «historia muy completa como VAR» del reincidente Truijllo Suárez contra el Real Madrid que recordó Mourinho tras el derbi

Trujillo Suárez ha sido protagonista encubierto del derbi madrileño, hasta que José Mourinho le ha puesto en el foco directamente. «Real Sociedad, Osasuna, Girona…», ha señalado el portugués, que ha señalado que es un árbitro que «tiene mucha historia». Esa historia se amplía tras el partido entre Atlético y Real Madrid. Las jugadas que se analizan son el pisotón de Cuti a Bellingham y, sobre todo, la plancha de Kang-in Lee a Valverde.

«Me gustaría salir de aquí sin tener que hablar del árbitro», revelaba el técnico. «El señor Trujillo, que ha sido el VAR, lo ha llamado a la primera roja (Cuti) y no a la segunda (la de Kang-in) que ha sido más grande. Este señor tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid», ha explicado Mou, que ha dejado una duda acerca del videoarbitraje: «Allí en Las Rozas no hay presión. O hay presión y nosotros no lo sabemos».

Mourinho hablaba sobre la historia de Trujillo Suárez en los partidos desde el VAR del Real Madrid y la centraba concretamente en tres partidos. Puede ser que sean tres de las acciones más clamorosas que no se han revisado, de forma incomprensible, desde que hay VAR. Se trata de un manotazo a Mbappé en el área en el Real Madrid-Girona de la pasada temporada en el que el francés acaba sangrando y que no fue sancionado; un manotazo de Remiro a Bellingham en un Real Madrid-Real Sociedad y un Osasuna-Real Madrid pitado por Munuera Montero en el que no sólo hubo una acción determinante.

Empezamos por el manotazo de Vitor Reis a Mbappé en el Bernabéu. Fue el pasado año y el futbolista del conjunto blanco sufrió un codazo claro en la ceja. Acabó sangrando, pero, pese a ello, aunque fue atendido y la sangre en la cara era más que visible, Alberola Rojas se negó a ir al VAR y Trujillo Suárez tampoco insistió.

No acabó con sangre, pero sí con un manotazo en la cara Jude Bellingham, ante la Real Sociedad tras un golpe de Remiro. Remató el inglés y, en una de esas acciones que llaman residuales, que en el caso de los pisotones suelen pitarlos aunque no influyan en la jugada, el portero le dio con la mano en la cara. No se pitó nada y Trujillo, que ya había revisado algún penalti que otro residual en contra de los blancos, no lo pitó.

Uno de los favoritos del CTA

Sí que llamó a Munuera Montero para que pitara un penalti a favor de Osasuna en El Sadar en 2025. El Real Madrid perdió la Liga por culpa del CTA, que influyó con sus errores contra los blancos en la clasificación final, puesto que los madridistas perdieron en tres partidos por ese motivo una renta de siete puntos respecto al Barcelona. Le indicaron –tras verlo en el monitor– un penalti a Camavinga, por un pisotón a Budimir cuando el delantero ya había disparado fuera. No tuvo ningún tipo de incidencia en el juego.

No actuó igual Trujillo Suárez cuando Moncayola zancadilleó a Vinicius en el área en ese mismo partido, ni tampoco cuando Juan Cruz tocó el balón en el área. Pese a este tipo de decisiones, el canario ha estado en 21 ocasiones en los partidos del Real Madrid desde el VAR, siendo el árbitro que más veces lo ha hecho desde que pasara a formar parte del cuerpo específico de VAR en 2024.

Trujillo Suárez, protagonista en el derbi

En el derbi, fue protagonista. Llamó a Ortiz Arias para que cambiara una amarilla a Bellingham por una tarjeta sobre Cuti Romero. Desde el Real Madrid reclamaban que era roja por un pisotón al inglés en la rodilla. No le llamó para la acción de Kang-in Lee a Valverde, pese a que es muy evidente, y sí para que revisara la amarilla mostrada a Huijsen, al considerar que el central se desentendía de la pelota y su penalti merecía la roja directa.