Ortiz Arias pitó el derbi sin haber dirigido ningún partido grande ni en España ni en Europa

Miguel Ángel Ortiz Arias pitó el derbi entre Atlético y Real Madrid cuando antes no había dirigido ningún partido grande, ni en España ni en Europa. Como señaló José Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido, que el Atlético ganó por 2-1, este árbitro no tiene ningún tipo de experiencia en encuentros de gran presión y nivel, además de no ser ni internacional.

A pesar de tener 41 años, Ortiz Arias no había pitado (ni seguramente tampoco pitará en un futuro) ningún encuentro grande en su carrera. Los datos como árbitro de Primera son 99 duelos dirigidos en seis temporadas. Ninguno es de los principales, principalmente porque, al ser madrileño, no pudo nunca arbitrar al Real Madrid y sólo lo hizo una vez al Atlético antes de este derbi (ante el Getafe la temporada pasada).

Como el Comité Técnico de Árbitros rompió el veto a la territorialidad (y ya los árbitros pueden pitar a equipos que sean de su misma región, siempre que sea un derbi, es decir, que los dos clubes sean de ese mismo territorio), aprovechó para colocar por primera vez en la historia de un derbi madrileño a un árbitro madrileño. No colocaron al mejor colegiado, sino a uno que hiciera historia en términos estadísticos. Y así fue.

De los 99 partidos que ha dirigido Ortiz Arias en Primera División, 13 han sido al Barcelona. Podrían ser estos los más relevantes que ha dirigido este colegiado en su carrera. Todos ellos son ante equipos de mitad de tabla para abajo, a excepción del Athletic Club. Precisamente Ortiz Arias fue el árbitro del Barça – Athletic de esta temporada, primera jornada de Liga, en la que bromeó con Raphinha diciéndole lo que le gustaba su bigote.

Al historial de Ortiz Arias se une un duelo de Supercopa de España con el actual formato -un Athletic – Barcelona de semifinales en 2025- y ya está. No pudo dirigir encuentros ni de Atlético de Madrid ni de Real Madrid por ser madrileño. Pero es que además no es ni internacional.

El Comité puso a dirigir uno de los mejores partidos de la temporada, y a su vez uno de los más calientes como es un derbi madrileño, a un colegiado que no es internacional por UEFA ni FIFA. Ortiz Arias ni ha dirigido un encuentro de previa de Conference League.