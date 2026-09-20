Mourinho retrata a los árbitros: «Pensaba que la Liga era diferente a la que dejé, pero ya me han explicado que no»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid en el derbi que se celebró en el Metropolitano por 2-1. Los blancos fueron gravemente perjudicados por la actuación del árbitro Ortiz Arias, pero, una vez más, les faltó fútbol. Con este resultado, se quedan a seis puntos del Barcelona y son superados por los rojiblancos.

Mourinho, que salió a sala de prensa con la foto de las dos posibles expulsiones, comenzó señalando al Comité Arbitral: «Podríamos ahorrar la diferencia porque la historia del partido está en esas dos tarjetas rojas. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10… Imaginad 11 contra nueve. Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo. Quien tiene que estar feliz, además de la gente del Atlético, es el Comité que designa al árbitro, porque ha sido todo muy extraño. Una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando se suele saber 24 horas antes. Después metes a un árbitro de 41 años que no es internacional, pues no será un gran árbitro. El pobre no pudo con la presión, que es de los 80, a día de hoy no sé»..

«Y después, el señor Trujillo, que es el VAR, que le llama en la primera roja y no en la segunda, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Madrid. La semana pasada ya vivimos ejemplos contra la Real Sociedad en Copa, Osasuna o Girona. Es un VAR con mucha historia. El árbitro tendrá presión, pero ese señor no, porque en Las Rozas no la hay. Me gustaría mucho salir de aquí sin tener que hablar, ya que llevo aquí tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche, dos rojas hoy… Es un poco más difícil. Un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. El del VAR, con una gran historia… Enhorabuena al Comité», añadió.

«La expulsión de Huijsen aún no la he visto y estaba muy lejos de mí como para tener un juicio. Aquí me dicen que la falta se inicia fuera del área y, si es así, falta, expulsión y 0-0. Si es dentro, penalti, y si hay una actitud obvia de tirar de la camiseta, sí es roja. Pero hay que ver el segundo tiempo y en el primero tendría que haber sido 11 contra nueve. No hay milagros en el fútbol», añadió.

Sobre el momento del equipo, fue claro: «Queremos estar primeros y tener más puntos. Queda mucho por jugar. Se han visto cosas en las últimas semanas en este estadio, como el gol anulado a Osasuna. Es para reír. Son muchas cosas acumuladas. Yo pensaba que encontraba una Liga diferente, pero ya me han explicado que no. Los chicos se van tristes. Me gustó mi equipo como equipo. Me gustó el orgullo y la determinación».

«Si nos dejan en paz y tranquilos, falta mucho. No quiero pensar en esto, simplemente…», aseguró, antes de finalizar tirando de ironía al decir lo siguiente: «Negreira ya no está, por lo que no está manchada por el caso Negreira».