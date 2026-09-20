Kang-in Lee lesiona a Valverde y no viajará con Uruguay

Fede Valverde terminó lesionado el derbi contra el Atlético de Madrid después de sufrir una dura entrada de Kang-in Lee durante la primera mitad. El surcoreano golpeó al capitán madridista en el tobillo izquierdo en una acción que provocó las protestas de los jugadores blancos, pero que no recibió un castigo acorde a su dureza.

Valverde pudo continuar sobre el terreno de juego, aunque terminó el encuentro con mucho dolor. Tras la derrota por 2-1 en el Metropolitano, el uruguayo fue examinado por los servicios médicos del Real Madrid, que le diagnosticaron un traumatismo severo en el tobillo izquierdo. El jugador será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas para determinar el alcance definitivo de la lesión y descartar daños mayores.

La entrada de Kang-in Lee fue uno de los grandes focos de la indignación madridista con el arbitraje. La otra acción que desató las protestas fue un pisotón de Cuti Romero sobre Jude Bellingham. Dos jugadas que José Mourinho puso en el centro de su análisis después del partido y que también fueron denunciadas por el club a través de sus canales oficiales.

La lesión de Valverde enciende las alarmas tanto en el Real Madrid como en la selección uruguaya. El centrocampista es seria duda para viajar con Uruguay durante el próximo parón internacional, en el que su combinado tiene previstos tres compromisos ante Japón, Corea del Sur e India. Todo dependerá de los resultados de las nuevas pruebas y de la evolución del fuerte traumatismo sufrido en el Metropolitano.