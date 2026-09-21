La inaudita corrección del VAR al pisotón en la rodilla a Bellingham: «Cuti Romero es el que le da»

El Real Madrid siente un escándalo mayúsculo con el arbitraje del derbi. Los de José Mourinho perdieron ante el Atlético en un partido repleto de polémicas con hasta dos jugadas que acabaron desquiciando al equipo en el Metropolitano. Tanto Ortiz Arias como el VAR permitieron que los de Simeone no acabaran con dos expulsiones por roja directa en la primera parte. Para añadir más fuefo, el Comité Técnico de Árbitros ha publicado el audio de la intervención del videoarbitraje con el pisotón a Jude Bellingham.

Y es que, si el cabreo con el plantillazo de Kang-In que lesionó a Fede Valverde ya hizo echarse las manos a la cabeza, la acción que casi lo hizo también con el inglés no iba a pasarse por alto. En la primera parte, el Cuti Romero le dio un tremendo pisotón a Bellingham a la altura de la rodilla después de que el jugador del Real Madrid tocase claramente el balón antes. Ortiz Arias no lo vio y, para colmo, castigó al británico con tarjeta amarilla. Fue entonces cuando el VAR le llamó… pero en lugar de rectificar para expulsarle, fue para que corrigiera por un error de identidad.

«Miguel, te recomiendo una revisión para que valores un potencial error de confusión de identidad. Yo observo que es el jugador del Atlético el que pisa al jugador del Real Madrid. Y el jugador del Madrid es el que toca el balón», dijo desde el VAR. Tras ver las imágenes, Ortiz Arias corrigió su decisión: «Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético». Una corrección a medias, ya que, pese a reconocer que se había equivocado, no valoró la temeridad de la acción que pudo haber sido fatídica para Bellingham.

El CTA también publicó el audio de la expulsión y penalti de Huijsen sobre Giuliano. Ortiz Arias señaló amarilla y de nuevo el VAR le llamó: «Observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol», comentó Trujillo Suárez. El árbitro acató y de nuevo cambió su criterio: «Yo había interpretado que podía llegar el portero. El portero no está a distancia de llegar. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti», sentenció.

Dos acciones polémicas que, además del hecho de que el VAR no interviniera en el pisotón de Kang In a Valverde, hacen que el Real Madrid vea que el arbitraje condicionó claramente el partido.