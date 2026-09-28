España volverá a la acción ante Estados Unidos con una convocatoria con dudas y sin Vicky López… ni Jenni Hermoso

España vuelve a la acción con la primera convocatoria de la temporada de cara a dos amistosos ante Estados Unidos que se disputarán en Washington y Filadelfia. Será la primera ventana de preparación para el Mundial de Brasil del próximo verano, en el que se defenderá el título logrado en 2023. La principal duda reside en la presencia de Aitana Bonmatí, recuperada recientemente y que sólo ha jugado 13 minutos. De cara a esta convocatoria hay una certeza, que ya no es noticia, como es la ausencia de Jenni Hermoso, aunque esta vez será por lesión. Tampoco está disponible por problemas físicos Vicky López, mientras que Olga Carmona, que aún no ha debutado con el PSG este curso, apunta a quedarse fuera.

Sonia Bermúdez celebrará en Estados Unidos su primer aniversario al frente de la Selección. La madrileña llegó al cargo en septiembre de 2025, tras no renovar a Montse Tomé después de la Eurocopa en la que España fue subcampeona. En este tiempo, el equipo nacional ha demostrado que sigue manteniendo la hegemonía a nivel continental, ganando la Liga de Naciones y clasificándose para el Mundial 2027 tras caer en Wembley por 1-0 pero golear después a Inglaterra en Mallorca (4-0).

Después de cerrar de forma satisfactoria la clasificación para Brasil, ahora España tiene tiempo para preparar esa cita. La primera ventana en la que lo hará será en esta, en la que viajarán a Estados Unidos para medirse a la selección del país norteamericano en dos ocasiones. Primero será en Washington, el 10 de octubre, mientras que el 14 lo harán en Filadelfia.

Un centro del campo mermado

El bloque se mantendrá, salvo algún cambio obligado. En portería, Cata Coll, Misa Rodríguez y Adriana Nanclares, salvo sorpresa mayúscula, volverán a ser las tres elegidas. La ex guardameta del Real Madrid suma dos suplencias consecutivas en el Arsenal, al que ha llegado este verano, aunque jugó los tres primeros partidos oficiales del curso con las gunners y no ha encajado gol.

En defensa, la gran duda reside en quién suplirá a Olga Carmona. El bloque se mantiene con Mapi León, Irene Paredes, Ona Batlle, Jana Fernández, María Méndez y una Lucía Corrales que ha rendido de manera excepcional en los últimos encuentros de la Selección en el lateral izquierdo. Codina y Andrea Medina podrían mantenerse en la convocatoria y Eva Navarro apunta a seguir haciéndolo aunque como atacante en lugar de defensora.

Alexia Putellas y Patri Guijarro formarán el tridente del centro del campo en el que todo se centra en la presencia de Aitana Bonmatí. Sólo 13 minutos ha jugado –este fin de semana– tras recuperarse de una lesión en el transindesmal del peroné izquierdo. Se espera que esté en el Clásico del domingo y la lógica invita a pensar que estará. Sin Vicky López, que sufre una dolencia en el recto anterior derecho. Serrajordi, recuperada también de la lesión sufrida al inicio del curso, y Fiamma repetirán.

Dudas en ataque

En ataque, sin Esther González, que no ha jugado al no haber empezado la competición en Arabia Saudí, empieza el baile de nombres. Edna Imade, Claudia Pina, Mariona y Salma parecen fijas. También apunta a estar dentro Athenea, recuperada de su fractura en la clavícula, aunque ha jugado poco en este inicio el curso, puesto que volvió hace apenas tres partidos.

Podría volver a la Selección Alba Redondo, que ha comenzado la temporada en plena forma, con seis goles en lo que va de curso con la Juventus. Desde que formara parte del equipo que ganó la Liga de Naciones la pasada temporada, no es convocada y, tras salir del Real Madrid, puede regresar. Ane Azkona, del Athletic, es la máxima goleadora de la Liga F a nivel nacional, más allá de Pina, suma ya tres goles.