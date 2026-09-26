Jenni Hermoso vuelca su rencor contra la seleccionadora que la dejó fuera de España: «Que el viento os proteja»

Jenni Hermoso ha demostrado públicamente que aún guarda rencor a Montse Tomé, la seleccionadora que la dejó fuera de España cuando dirigía al combinado nacional. La nueva jugadora del Atlético de Madrid ha manifestado en sus redes sociales que aún no ha perdonado a la entrenadora después de que ésta haya encontrado nuevo equipo, el Pachuca, precisamente el primero en el que jugó en México tras salir del Barcelona.

La delantero ha advertido al club mexicano del riesgo que, a su juicio, conlleva el fichaje de Montse Tomé, con la que España acarició su primera Eurocopa, título que se escapó en 2025 en la tanda de penaltis de la final contra Inglaterra. Jenni Hermoso no fue convocada para dicho torneo y todavía está dolida por ello. «Que el viento os proteja», escribió a su ex equipo.

Jenni Hermoso llegó al Pachuca en 2022 y se marchó al curso siguiente tras ganar el polémico Mundial con España, en el que se convirtió en la gran protagonista por su beso con Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol. Después jugó dos temporadas en el Tigres y ahora, con 36 años, está de regreso en el Atlético.

Al hacerse eco de la noticia, la jugadora no ha dudado en reaccionar de forma negativa a la llegada de Montse Tomé a Pachuca, el cual será su primer destino tras ser cesada como seleccionadora al perder aquella final. Fue sustituida por Sonia Bermúdez. Jenni Hermoso también tuvo un comentario dañino contra la entrenadora al quedarse fuera de la lista de la Eurocopa: «Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente no debería costar tanto».