Cleopatra, reina de Egipto: «No seré llevada en ningún triunfo; mi destino lo decido yo misma»

Cleopatra VII pasó a la historia como la última gran soberana del Egipto ptolemaico y como una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo. Su enfrentamiento con Octavio terminó en el año 30 a. C., cuando las tropas romanas tomaron Alejandría y la reina quedó a merced del vencedor. Ante la posibilidad de ser trasladada a Roma y exhibida como parte del triunfo de Octavio, Cleopatra tomó una decisión que marcaría para siempre su leyenda, que era morir antes que convertirse en un trofeo de su enemigo. De ahí nace la poderosa reflexión que se le atribuye. «No seré llevada en ningún triunfo; mi destino lo decido yo misma».

El final de una reina

La caída de Cleopatra estuvo directamente relacionada con el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, los dos grandes rivales que se disputaban el poder romano. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, en el 31 a. C., ambos se refugiaron en Egipto. Un año después, Octavio llegó hasta Alejandría y la resistencia terminó por desmoronarse.

Las fuentes antiguas cuentan que Marco Antonio se suicidó después de recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Cuando la reina supo que ya no podía evitar la victoria romana, se encerró en su mausoleo junto a algunas de sus servidoras. Plutarco, un historiador romano, relata que Octavio intentó impedir que Cleopatra destruyera sus riquezas o acabara con su vida antes de poder capturarla.

Roma quería exhibir su victoria

Los triunfos romanos eran ceremonias destinadas a celebrar grandes victorias militares. El general victorioso recorría Roma acompañado por soldados, prisioneros y representaciones del botín conquistado, convirtiendo la ceremonia en una demostración pública del poder de Roma.

Para Cleopatra, ser llevada viva hasta Roma habría significado algo más que una derrota militar. Habría supuesto aparecer públicamente como una prisionera de Octavio después de haber sido durante años una reina independiente. La posibilidad de terminar formando parte de aquella exhibición ayuda a explicar por qué su muerte ha sido interpretada tradicionalmente como una última forma de conservar el control sobre su destino.

La muerte que sigue siendo un misterio

La tradición sostiene que Cleopatra murió por la mordedura de una víbora áspid, una serpiente venenosa que habría sido introducida en su habitación. Sin embargo, incluso las fuentes antiguas muestran dudas sobre los detalles. Plutarco señala que nadie vio realmente al reptil dentro de la estancia y recoge diferentes versiones sobre lo ocurrido. También menciona unas pequeñas marcas en el brazo de Cleopatra y explica que en el triunfo de Octavio se mostró una imagen de la reina con una víbora áspid.

Por ello, la escena que ha llegado hasta nuestros días no puede considerarse completamente demostrada. Historiadores posteriores han planteado otras posibilidades, entre ellas el uso de algún veneno. Lo que sí aparece de manera consistente en las fuentes antiguas es que Cleopatra murió poco después de la caída de Alejandría y que Octavio ordenó que recibiera un entierro digno junto a Marco Antonio.