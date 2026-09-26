Qué fue de Ariana Richards, de Jurassic Park: de estrella a dejar por completo el cine

La industria cinematográfica nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado al público de una manera o de otra. Si hablamos de ficciones icónicas, Jurassic Park es una de ellas. Y es que la popular saga de ficción no dejó indiferente a nadie desde la primera película. Una trama de infarto que nos presentó a estrellas de la talla de Ariana Richards. Por aquel entonces, una niña, la joven actriz se puso bajo la piel del personaje de Lex Murphy, nieta de Hammond y hermana mayor de Tim.

La primera película de Jurassic Park fue lanzada al mundo en 1993, por lo que han pasado 33 años. Pero, ¿qué ha sido de los protagonistas desde entonces? Pues, en el caso de Ariana Richard, actualmente tiene 47 años y se encuentra completamente alejada del foco de las cámaras. Poco tiempo después del gran éxito de Jurassic Park, la actriz decidió forjar su vida alejada del mundo de la actuación. Por ello, hoy en día, su pasión es la pintura al óleo.

La pintura al óleo es la nueva gran pasión de Ariana Richard

Ariana Richard ha explicado en diversas apariciones públicas que siempre llevará en su corazón lo vivido de pequeña gracias a esta producción audiovisual. Actuar siempre será una pasión para ella. Pero, por el momento, no ha habido ningún proyecto que la haya animado a volver. De hecho, aunque se retiró en el 2001, decidió volver en el 2013 para formar parte del elenco de Perros de batalla.

Un regreso temporal, pues desde entonces no se la ha visto actuando en ningún otro proyecto. Por otro lado, en lo personal, se sabe que está casada y es madre. En el 2013 unió su vida a la de Mark Aaron Bolton, un productor en la industria de la música. Un matrimonio del que han nacido sus dos hijos en común. Además, como pequeño dato a aportar, ha comentado públicamente que es vegetariana.

Asimismo, aunque no forma parte del mundo de la interpretación, sí utiliza las redes sociales. En plataformas como Instagram, la actriz cuenta con más de 146.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir con su público momentos que marcan sus días, viajes o pequeños recuerdos de sus años en Hollywood. Una vida bastante tranquila y en paz donde confiesa que disfruta mucho de sus ratos en familia. Y es que lejos quedan sus años frente a las cámaras siendo una de las niñas más conocidas de la industria cinematográfica.