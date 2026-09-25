No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 24 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 493 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, tuvieron la ocasión de ser testigos de cómo, a pesar de los esfuerzos, parece que el lacayo no consigue encajar del todo bien en la Casa Pequeña. Todo ello mientras, en paralelo, Alejo y Braulio hacen todo lo que está en su mano para intentar que Manuela entre en razón de una vez por todas.

Ambos son conscientes de que se trata de una tarea verdaderamente complicada, pero no van a parar hasta conseguir su cometido. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo, dadas las circunstancias, a Victoria y a Mercedes no les quedan muchas opciones. Tanto es así que se ven en la obligación de jugárselo todo con don Anselmo. ¿Saldrá bien su plan o será todo lo contrario? Manuela, por su parte, no ha dudado un solo segundo en volver a poner a prueba los nervios de Alejo, sin importarle lo más mínimo las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 494 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, mientras Valle Salvaje se engalana para el bautizo de Lucas y María, don Hernando no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión. Y todo para volver a protagonizar un tenso enfrentamiento con Rafael.

Lejos de que todo quede ahí, en la Casa Pequeña, Bárbara da el importantísimo paso de lanzar una advertencia a Genaro, haciéndole saber lo muchísimo que está llamando la atención. Y eso es algo que, en estos momentos, podría traer graves problemas a ambos. Alejo y Luisa, por su parte, terminan chocando con Manuela. Ahora bien, ¿qué plan tiene la de Guzmán entre manos? ¿Logrará salirse con la suya a pesar de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.