Los dueños de la casa de Maricarmen plantean ceder la vivienda al Ayuntamiento y que la vecina vuelva al piso

La empresa que compró la casa de Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, ha decidido presentar hoy al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia: incorporar la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, nº 46 al programa Reviva.

El objetivo, según el anuncio al que ha tenido acceso OKDIARIO, es «coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible».

La empresa se pone «a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales» para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible.

En el mismo escrito, los dueños de la vivienda han querido volver a aclarar que su compañía no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de

Baranda 46: «Compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba la Sra Abascal siendo ésta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad. Este dato puede comprobarse en el Registro de la Propiedad».

Asimismo, destacan que Urbagestión «buscó un cumplimiento voluntario y una salida acordada, incluida la posibilidad de un nuevo alquiler con una renta entre un 40 % y un 50 % por debajo del precio de mercado. Mientras tanto, siguió pagando los gastos del inmueble y la hipoteca, sin requerir de ningún pago a la Sra Abascal ni ejercer molestia alguna a la misma».

En cuanto a la oferta de compra de James Rhodes, los dueños de la compañía destacan que el pianista y escritor «envió dos correos electrónicos, el 23 de septiembre a las 14:29 y el 24 de septiembre a las 10:44, ambos posteriores al lanzamiento». Subrayan que en el primero «ofrecía hacerse cargo de la renta» y que, en el segundo, «planteaba la compra de la vivienda, sin concretar importe».

Sobre este asunto Urbagestión asegura que agradece su interés, pero que cuando llegaron esos correos «el lanzamiento ya se había producido». Además, recuerdan que estos días la empresa «recibió cientos de correos masivos que saturaron su servidor e hicieron muy difícil atender cualquier comunicación».

«La vivienda no está en venta. La solución que la empresa ha decidido impulsar es la propuesta que hoy presenta al Ayuntamiento a través del programa Reviva o la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas pudieran entender más factible», ha finalizado.

Denuncian acoso a sus familias

La compañía ha aprovechado el comunicado para recordar que uno de los administradores ha presentado una querella a título personal «por la difusión de imágenes suyas y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos». Con ello, remarcan que un asunto de la empresa «ha pasado a afectar a su vida privada y «la presión se extiende ahora».

«También a los trabajadores de Urbagestión, que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones de la dirección. La empresa pide respeto a la legalidad vigente y que cesen las amenazas y coacciones hacia los trabajadores de la empresa», explican.

Para terminar Urbagestión reitera que lamenta la situación personal de la Sra. Abascal «y el uso político y espurio del caso» y asegura que reservará las acciones legales que correspondan «por los ataques y amenazas recibidos».