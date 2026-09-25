Los adiestradores caninos coinciden sobre el Pastor Alemán: “No es sólo un perro, es una máquina de trabajo, obediencia e instinto”

El reconocido psicólogo, coach y educador canino español Manuel Balibrea ha destacado las grandes características con las que cuenta por genética el pastor alemán. Una raza de perros que ha sido durante generaciones empleada para realizar tareas que requieren de una actividad constante y disciplina.

Criados específicamente por su resistencia, disciplina y capacidad de aprendizaje, no es una mascota convencional de sofá. Balibrea coincide con muchos otros adiestradores en que una de las características que más destaca de esta raza: “Cada movimiento y cada mirada del pastor alemán de trabajo es una explosión de energía contenida”.

Por este motivo, se insta a los dueños de estas razas a generar un estilo de vida y de paseo en el perro de mucho ritmo para que puedan descargar su energía: «Es un animal diseñado para rendir bajo presión y no fallar nunca. No es sólo un perro, es una máquina de trabajo, de obediencia y de instinto».

Las necesidades de un pastor alemán

Un pastor alemán aburrido es un perro destructivo. Al tener una inteligencia superior a la de la mayoría de razas, necesita trabajar a diario su cerebro, igual o más que sus músculos. Las tareas de olfateo se vuelven indispensables en su día a día. Los adiestradores recomiendan 20 minutos diarios a juegos de rastreo, búsqueda de juguetes o snacks. También es de imperiosa necesidad que realicen juegos de resolución de problemas y estén bajo un entrenamiento constante.

Requieren una actividad física de media hora y media, dos horas, combinando caminatas a paso ligero con momentos de paseo libre para que explore. Al igual que el resto de perros, requieren una socialización temprana con otros canes, gestionar sus emociones y mantenerse saludables a través de la comida y el cuidado de las articulaciones.

El instinto y trabajo del pastor alemán

Como se menciona con anterioridad, no valen los paseos de 20 minutos con esta raza; necesitan una gran actividad física. Sus características los hacen un gran compañero de trabajo en labores de búsqueda y rescate o intervenciones policiales.

Su naturaleza protectora innata es una de sus mayores virtudes, pero también su gran debilidad si no está canalizada y controlada. Su instinto de presa y de juego es altísimo, lo que hace sencillo su adiestramiento y se vuelve un acompañante obediente.