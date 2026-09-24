La ciencia acaba de desmontar un mito de toda la vida: No, ni tu gato ni tu perro te ayudan a rebajar los niveles de estrés

Un nuevo estudio científico contradice una creencia muy extendida sobre las mascotas y el estrés. Ni los gatos ni los perros rebajan los niveles de tensión de sus dueños en los momentos difíciles. La conclusión procede de una investigación con 188 participantes.

El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Psychology en junio de 2026, analizó la interacción diaria entre las personas y sus animales. Sus autores confirman que la compañía animal mejora el ánimo, aunque no funciona como el escudo frente al estrés que muchos imaginan.

Ni los gatos ni los perros rebajan el estrés de sus dueños

La presencia de una mascota no amortigua el impacto emocional del estrés en el instante en que aparece. Los investigadores no encontraron evidencia de ese efecto protector en ninguna de las dos especies analizadas. El equipo esperaba hallar el llamado efecto amortiguador, es decir, la idea de que acariciar a un animal calma en plena situación de tensión.

Sin embargo, los datos no lo respaldaron. En el caso de los gatos, la mayor interacción incluso reforzó el vínculo entre el estrés y las emociones negativas.

Dicho de otro modo, cuanto más se relacionaba una persona con su mascota durante un episodio de tensión, más intensas resultaban esas emociones negativas. ¡Fue un resultado que los propios autores no esperaban! Estos datos apuntan en la dirección contraria a la creencia habitual sobre el papel calmante de los animales.

Así se midió la relación entre las mascotas y el estrés

La investigación siguió a 188 dueños de perros y gatos mediante una aplicación en el teléfono móvil. El sistema enviaba hasta diez avisos diarios durante cinco días seguidos, en momentos elegidos al azar.

Cada aviso preguntaba por el estado de ánimo, la actividad del momento y la cercanía con el animal. La ventana de respuesta se cerraba a los quince minutos para captar la emoción reciente. En total, se reunieron cerca de 8.000 informes en tiempo real.

Entre los participantes había un 60 % de dueños de perros y un 29 % de dueños de gatos, mientras que el resto convivía con ambos. La edad media rondaba los 44 años y la mayoría eran mujeres.

Un ánimo mejor, pero sin protección frente al estrés

El estudio, sin embargo, sí confirmó un beneficio real. La interacción con la mascota se asoció con más emociones positivas y menos preocupación, tristeza o irritación. Ese efecto apareció por igual en dueños de perros y de gatos, sin diferencias relevantes entre especies.

«Acariciarlos no proporciona beneficios adicionales más allá de los que se producen con la simple presencia del animal», señaló Mayke Janssens, profesora de la Universidad Abierta de los Países Bajos, en declaraciones recogidas por Agencia Sinc.

Lo que significa este hallazgo sobre los perros y los gatos

Para los autores, el afecto que despiertan las mascotas es genuino, aunque no nazca de una ayuda directa ante la tensión. «Los efectos positivos de la interacción con mascotas sobre el bienestar parecen ser reales, pero no parecen deberse a que los animales ayuden a manejar mejor el estrés en el momento exacto en que ocurre», explicó Janssens, según el portal Earth.com.

Sanne Peeters, investigadora del Departamento de Psicología del Ciclo Vital de la misma universidad, apuntó que la compañía del animal «podría no coincidir con la necesidad de apoyo en los momentos estresantes».