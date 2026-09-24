Qué significa el proverbio chino «en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey» y «A falta de pan, buenas son tortas»

«En la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey» y «A falta de pan, buenas son tortas» son dos refranes muy utilizados a diario dentro de la jerga española y que son pronunciados principalmente, por separado, por los españoles a diario. El origen de estos refranes también está en los famosos proverbios chinos, en los que se utiliza de otra manera, según han avisado algunos expertos en estudiar el origen de estas frases. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre este refrán y proverbio chino.

Estos refranes son un clásico del costumbrismo español y principalmente se utilizan por separado. Los investigadores han encontrado señales de que la frase «En la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey» proviene de un proverbio chino, aunque otros historiadores cifran su nacimiento en Occidente en la obra Adagio publicada en el siglo XVI por Erasmo de Róterdam. Este estudioso fue al menos el primero que introdujo en Europa que tiene un significado claro: en un mundo en el que todos carecen de una habilidad, el que tenga muy poca de la misma resaltará.

«A falta de pan, buenas son tortas» también es otro de los refranes más populares dentro del refranero español y su origen data de las tierras de Castilla en los momentos de la historia de nuestro país en los que faltó alimento y se hacían tortas de harina de menos calidad porque faltaba trigo para hacer pan. Su explicación también es muy sencilla: hay que ser pragmático en la vida y saber conformarse con la segunda opción cuando la primera es inaccesible.

Algunos historiadores incluso han mezclado esta frase en muchas ocasiones para darle un significado similar, pero diferente. Y quiere decir que cuando no hay una primera opción ideal en un mundo sin pan o lleno de ciegos, hay que conformarse con lo básico, como puede ser una persona con menos habilidad o la harina de las tortas en lugar del pan.

El proverbio chino que explica esta frase

El significado de esta frase junta está recogido en todochino.com, una página en la que se recogen más de 300 proverbios chinos que el gigante asiático ha exportado al mundo durante la historia. La Real Academia Española define la palabra proverbio como «sentencia, adagio o refrán» y dentro de estas frases que dan sentido también podemos encontrar de forma conjunta el «En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. A falta de pan, buenas son tortas».

La traducción literal en chino, que en España o Europa se adaptó a su manera, es «Sin tigres en el monte, el mono es rey. Si no hubiera tigres en el monte, el mono sería el rey», que queda así de la traducción china de Shān zhōng wú lǎo hǔ, hóu zi chēng dà wáng. El significado es el mismo: en un mundo sin que nadie resalte, el que tenga una mínima habilidad sobresaldrá y siempre es bueno conformarse con la segunda opción si la primera no está disponible.

Otros proverbios chinos que se especifican en esta página son los siguientes: