El Gobierno lo hace oficial: esto es lo que van a subir las pensiones a partir de enero de 2027 y está confirmado

El año 2027 llegará con una nueva subida de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. A partir del 1 de enero, el Gobierno también incrementará la cuantía de las pensiones mínimas, el Ingreso Mínimo Vital y también las máximas, que incluso subirán por encima del IPC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en el año 2027.

Todo hace indicar que el año 2027 no será una más en la historia de España, ya que para los primeros seis meses están previstas unas elecciones generales que parece que acabarán con la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de nuestro país. El líder del PSOE sigue buscando la remontada con el alegato de la ultraderecha mientras sus allegados siguen envueltos en casos de corrupción, su Ejecutivo sigue sometido a Marruecos y millones de españoles sufren para llegar a final de mes.

El próximo Gobierno compuesto, todo hace indicar, por Partido Popular y VOX heredará muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con la dificultad del Estado para sostener las pensiones del presente y futuro. En el último mes de agosto, la Tesorería General de la Seguridad Social gastó 14.470 millones y en los próximos meses estas cantidades seguirán a ritmo de récord mientras cada vez entran más pensionistas a un sistema al que no se le presenta un futuro halagador, ya que se espera la llegada de millones de baby boomers a la edad de jubilación durante los próximos años. A lo que hay que sumar una tasa de natalidad a la baja, el aumento de la esperanza de vida y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro.

Por ello, en este 2027, conforme dicta la Ley 27/2011, se volverá a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para los que no cumplan con el requisito mínimo de cotización de 38 años y seis meses. Los que sí que pueden acreditar estos días cotizados durante la vida laboral sí que podrán retirarse con el 100% de la pensión con 65 años. Este cambio también afectará a la jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, para los que entran en vigor nuevos requisitos.

Así será la subida de pensiones en 2027

El año 2027 también llega con una nueva subida de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social conforme dicta el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Esta norma establece que el porcentaje de la subida de las pensiones se dirime por la variación anual del IPC entre los meses de diciembre y noviembre.

Así que, cuando salgan los datos de la inflación del mes de diciembre, el Gobierno anunciará el porcentaje de subida de las pensiones contributivas que tendrán que ser aprobadas posteriormente en el Congreso de los Diputados. En 2026 la subida fue del 2,7%, que dejaron las pensiones en estas cantidades a fecha del mes de agosto:

Pensión media del sistema: 1.373,4 euros en agosto, un 4,6% más que hace un año.

Pensión media de jubilación: 1.574,9 euros al mes, un 4,5% más que en agosto de 2025.

Pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social: 1.733,7 euros mensuales.

Pensión media del RETA: 1.062,1 euros.

Teniendo en cuenta los datos de la inflación de los últimos meses, los expertos de BBVA ya han informado que la subida de las pensiones para 2027 estaría en torno al 3,2%. Aplicándoselo a las pensiones medias de agosto, la subida sería de 43,95 euros al mes en la pensión media del sistema, que llegaría a los 1.417,39 euros. La pensión de jubilación subiría unos 50 euros hasta llegar a los 1.625,30 euros al mes y, en el caso de la pensión de viudedad, el incremento llegaría hasta una media de 1.007,23 euros al mes.La pensión máxima pasaría de 3.359,60 euros a 3.467,10 euros tras recibir un incremento de más de 100 euros. A esto habría que sumarle el incremento de 0,115 puntos.

Por lo que respecta a las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, todo hace indicar que la subida rondará el 10% después de la subida aprobada de entre el 7% y el 11,4% en 2025.