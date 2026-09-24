Confirmado por el BOE: se ofrecen ayudas de 22.000 euros para reformar las casas y mejorar la accesibilidad para mayores o personas con discapacidad

El Gobierno ofrece ayudas de hasta 22.000 euros para los ciudadanos españoles que quieran hacer obras en casa con el objetivo de mejorar la accesibilidad de mayores o personas con discapacidad. Esta prestación está recogida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y para poder acceder a ella hay que cumplir con una serie de requisitos que desde la Administración especifican. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas ayudas en materia de vivienda que llega para los españoles.

El pasado mes de abril fue aprobado el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta nueva maniobra del Gobierno de Sánchez tiene como objetivo regular las ayudas destinadas a aumentar la vivienda social y asequible, pero también introduce una serie de subvenciones para la rehabilitación de edificios. Esto incluye obras para mejorar la accesibilidad y la habitabilidad, con especial atención a las personas mayores y vulnerables.

Para ello se invertirán 7.000 millones de euros que irán a parar a ayudas que irán desde los 13.000 euros para reformar la casa y podrán aumentar hasta los 18.000 euros en caso de que en el hogar habite una persona con más de 65 años o una discapacidad del 33%. El Gobierno entregará hasta 20.500 euros a los que mejoren la accesibilidad de una vivienda donde resida una persona con una discapacidad igual o superior al 65%, y la cuantía se incrementará hasta 22.000 euros si van dirigidas a la accesibilidad universal de la casa en cuestión. En total se financiará hasta el 80% de la inversión para las personas que quieran mejorar la accesibilidad en una casa donde resida un mayor o una persona con discapacidad.

Así son las ayudas de 22.000 euros por reformar la casa

Estas ayudas están estipuladas en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, donde se informa que las comunidades de vecinos también se podrán aprovechar de esta prestación cuando se realicen obras de accesibilidad que tienen que ver con la instalación de ascensores en comunidades de edificios, salvaescaleras o rampas para que puedan acceder las personas con movilidad reducida. Las ayudas quedarán distribuidas de la siguiente manera:

13.000 euros por vivienda y 145 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles en planta baja.

Hasta 18.000 euros por vivienda si una persona que acredite una discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 % o mayor de 65 años.

Hasta 20.500 euros por vivienda si reside una persona que acredita una discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 65 %.

Esta ayuda se podrá incrementar hasta 22.000 euros por vivienda cuando las actuaciones tengan por objeto garantizar la plena accesibilidad universal del inmueble para hacerlo practicable a personas con discapacidad.

Requisitos para acceder a las ayudas

Las personas o comunidades de vecinos que quieran tener acceso a estas ayudas tendrán que cumplir con una serie de requisitos: