La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado este jueves al Gobierno que, dentro del paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, incluya la revisión automática de los precios en los contratos públicos para evitar un «frenazo» en la construcción de viviendas e infraestructuras.

La patronal de la construcción argumenta que, ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Próximo derive en una nueva espiral inflacionista, es necesario cambiar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para que no se aplique a los contratos públicos y se revisen los precios de manera automática.

En este sentido, la CNC advierte de que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado -incluidos los energéticos y de mano de obra- se producen «retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones».

«Si la guerra se prolonga y deriva en un shock energético, recuperar el mecanismo para revisar los precios de los contratos resultaría determinante para las empresas de la construcción, para las que los costes energéticos representan en torno al 30% de sus costes totales», apunta la patronal.

La CNC precisa que en las tipologías de obras que utilizan intensivamente maquinaria en obra pública y de construcción de viviendas, la energía supone aproximadamente el 40% de sus costes, por lo que pide recibir una ayuda similar a la de otros sectores tan dependientes del combustible como podrían ser los del transporte o la agricultura.

El sector de la construcción denuncia que muchas empresas absorbieron incrementos extraordinarios de costes sin posibilidad real de repercutirlos en sus contratos por la guerra en Ucrania, tras la que las empresas de maquinaria y excavación «apenas recibieron medidas de apoyo directo y quedaron en muchos casos excluidas de las ayudas habilitadas para otros sectores».

Piden compensaciones fiscales

Por otra parte, la CNC aboga por mecanismos de compensación o devolución fiscal sobre el gasóleo utilizado por maquinaria de construcción, máxime teniendo en cuenta que el coste del gasóleo bonificado que usan ha subido un 50% (de 1 euro a 1,5 euros) como consecuencia «de las últimas espirales inflacionistas».

Así, ante las actuales tensiones geopolíticas, la patronal de la construcción considera «imprescindible» anticipar medidas que eviten repetir los errores del pasado. Entre ellas, exigen mecanismos efectivos de reequilibrio automático del coste del combustible en los contratos de obras públicas, especialmente en las fases de utilización intensiva de maquinaria.

En este contexto, la patronal se muestra preocupada por la previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales, así como por su creciente escasez, como consecuencia de la guerra.

«El reequilibrio de precios en los contratos públicos es imprescindible para evitar un frenazo en la actividad constructora. No hablamos tanto de costes presupuestarios como de adaptar el marco normativo para aportar certidumbre frente a la inestabilidad, que no nos permite ver los riesgos a futuro en un contexto en el que, además, urge impulsar la construcción de viviendas e infraestructuras», ha defendido el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.

«Sabemos que hay ministerios sensibles a la situación delicada que atravesamos, por lo que resulta fundamental que el Gobierno actúe de forma coordinada y tenga en cuenta esta problemática», finalizó.