La miniserie de Netflix de Pérez-Reverte que es perfecta para ver del tirón: seis episodios de tensión asegurada

Las plataformas de streaming esconden series que pueden ser perfectos para un maratón de fin de semana. Por ejemplo, en Prime Video está disponible la serie Quart: el hombre de Roma que está basada en los personajes de La piel del tambor, una de las novelas del escritor Arturo Pérez-Reverte que se publicó en 1995. Una producción de Antena 3 que se estrenó en 2007 y que cuenta la historia de Lorenzo Quart, un sacerdote enviado por el Vaticano a Sevilla después de que el Papa haya recibido una denuncia a través de un pirata informático, para investigar el robo de la Cruz de Caravaca en una iglesia en la que han tenido lugar sucesos extraños como la desaparición de fieles.

La serie Quart: el hombre de Roma ha sido dirigida por Jacobo Rispa, Joaquín Llamas, Santiago Pumarola y Alberto Ruiz Rojo y ha sido producida por Endemol en colaboración con Origen PC para Antena 3.​ Esta ficción cuenta con seis episodios de una duración de una hora y diez minutos aproximadamente cada uno. Además de la original trama, esta serie sorprende por la interpretación de sus protagonistas entre los que se encuentran actores tan conocidos como Roberto Enríquez, que da vida a Lorenzo Quart, Ana Álvarez, Josep María Pou o Daniel Grao.

Además de esta serie, se pueden ver en las plataformas de streaming otras ficciones interesantes inspiradas en novelas del escritor Arturo Pérez Reverte como El problema final que también está en el catálogo de Prime Video y La Reina del Sur que se puede ver en Netflix y está protagonizada por la actriz Kate del Castillo. Quart: el hombre de Roma es una serie de acción, suspense y aventuras que puede ser una buena opción para pasar un fin de semana entretenido si os gustan las ficciones al estilo de El código da Vinci, El nombre de la rosa o Los enviados, entre otras.

¿De qué trata la serie Quart: el hombre de Roma?

Como hemos comentado, esta serie cuenta la historia de Lorenzo Quart, un sacerdote que es enviado por el Vaticano a Sevilla tras la misteriosa denuncia que ha recibido el Papa por medios informáticos. Su misión es investigar el robo de la Cruz de Caravaca en una iglesia en el que surgen fenómenos extraños como enfermedades y desapariciones.

Para muchos el sacerdote Lorenzo Quart se ha convertido en una especie de agente de policía eclesiástico por sus investigaciones y posiblemente por eso el Vaticano le confía esta misión. Quart tiene viejos amigos en la policía española y se le da bastante bien investigar, pero algunas personas creen que no utiliza las formas más adecuadas para este tipo de misiones y quieren pararle los pies lo antes posible para evitar problemas en el futuro.

El sacerdote Lorenzo Quart se tiene que trasladar a Madrid para seguir a Monseñor Aguirre, que está al frente de una organización secreta dentro de la Iglesia llamada Iter ad Deum, que quiere volver a los tiempos del medievo para recobrar su poder. El sacerdote se dará pronto cuenta poco a poco de que detrás de ese robo hay mucho más que investigar y que puede poner en peligro su vida.

El reparto de esta serie de acción y suspense

El protagonista de la serie Quart: el hombre de Roma es el actor Roberto Enríquez, que interpreta el papel del sacerdote Lorenzo Quart que tiene que investigar el caso. También tienen un papel de peso la actriz Ana Álvarez que interpreta el papel de Macarena Bruner, una especialista en obras de arte religiosas y José María Pou a Monseñor Aguirre, un alto cargo del Vaticano que perteneces a una orden secreta.

También en el reparto de esta serie están los actores Pep Cortés que da vida a Andrés Campos, el experto en simbología e historia de las religiones, Manuel de Blas a Monseñor Spada, Biel Durán a su sobrino Judas Tadeo Martínez de Aguirre. María Almudéver a Alicia Rocamora, Mingo Rafols a Simeón Navajo, Daniel Grao al canalla Pedro Sangro, Martijn Kuiper a Rodrigo, Fidel Almansa al Padre Ruben (): Sacerdote ciego, Ricard Sales a Javier, Carmen Esteban a Sor Lucía, María Bonet a Teresa y Alex Amaral, entre otros.

La serie Quart: el hombre de Roma es perfecta para los que disfrutan con este tipo de series de aventuras y sorprende por su interesante trama y la buena interpretación de algunos de sus protagonistas como el actor Roberto Enríquez, que borda el papel de Quart. Esta serie puede ser una buena opción para pasar un fin de semana entretenido si os gustan las ficciones al estilo de El código da Vinci, El nombre de la rosa o Los enviados, entre otras.