Sale a la luz la opinión de Jesulín y Campanario sobre la polémica de su hija con Belén Esteban: «Están disgustados»

Las palabras que Julia Janeiro ha dedicado a Belén Esteban sobre las nepo babies (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) continúan dando mucho de qué hablar. Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

En medio de esta polémica, Belén Esteban habló con Leticia Requejo y aseguró que no le había sorprendido en absoluto la actitud de Juls, señalando que estaba acostumbrada a recibir este tipo de «perlitas» de su parte. Sin embargo, a quienes parece que no les ha hecho especial gracia esta polémica ha sido a Jesulín de Urbique y María José Campanario, los padres de la mencionada.

Según ha narrado Marisa Martín Blázquez en el plató del programa Vamos a ver, el torero y su mujer están «muy disgustados» con esta situación. «No es tanto por el contenido de lo dicho, como porque los vuelve a poner en el foco de una actualidad en la que no querían estar», explicaba. La periodista añadía que sabía de primera mano que Campanario se enteró de las palabras de su hija justo cuando emprendía un desplazamiento de trabajo y que su reacción inmediata fue llorar. «Se ven otra vez en el ojo del huracán», señalaba. Y lo cierto es que durante los últimos años, el matrimonio ha centrado su faceta televisiva en participar en programas de entretenimiento que no tienen nada que ver con las últimas noticias de la crónica social de nuestro país, como Tu cara me suena o El Desafío.

Julia Janeiro tira de humor en medio de la polémica

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A pesar del disgusto que supuestamente tienen sus padres, Julia Janeiro ha continuado tomándose con humor todo el revuelo que se ha generado a raíz de las palabras que le dedicó a Belén Esteban (ex pareja de su padre). Tanto es así que, a través de sus redes sociales, ha dejado más que claro que no se arrepiente de sus declaraciones. «Yo a lo único a lo que le temo es a la cuota de autónomos y al IRPF. Por cierto, agenda abierta para que te maquille tu nepo baby oficial. Hay que tomarse las cosas con alegría y humor mis cielas», concluía.