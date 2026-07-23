Julia Janeiro apoya a su madre María José Campanario con dardo a Belén Esteban: «Mato por ella»

Julia Janeiro atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, pero eso no la ha librado de una nueva oleada de críticas en redes sociales. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido responder con firmeza a quienes la cuestionan, dejando claro que no piensa amilanarse, en una entrevista que llega meses después de haber roto su anonimato. Debido a esta nueva situación, ha ejercido por primera vez como portavoz familiar ante la prensa, hablando de la peculiar petición de matrimonio de Jesulín a María José en Tu cara me suena y de cómo vivirá el paso de su madre por el programa Hasta el fin del mundo, de La 1, que ahora mismo está grabando y que no se podrá ver hasta el mes de septiembre.

Pocos casos ilustran mejor el cambio de vida de Julia Janeiro que su propia relación con la fama. Hace apenas un año, la joven había conseguido ante un juez que se respetara su derecho al anonimato, blindándose frente a la exposición mediática que arrastraban los apellidos de sus padres. Sin embargo, el pasado seis de mayo concedió su primera entrevista en una portada exclusiva para la revista ¡Hola!, en la que desveló detalles dolorosos de su adolescencia, y apenas unos días antes había anunciado su fichaje por Antena 3 para participar en La caja amarilla, la versión española del formato noruego The Box.

Aquella portada disparó su cuenta de Instagram, que ya venía creciendo con fuerza desde su presentación pública: en apenas unos meses multiplicó por diez sus seguidores hasta superar los 200.000, muy lejos de los poco más de 67.000 con los que contaba antes de hacerse popular. En sus apariciones públicas ha llamado también la atención el número de tatuajes que luce, hasta 30, todo un contraste con la imagen tradicional asociada a la finca familiar de Ubrique, en Cádiz.

Una nueva etapa marcada por su primera vivienda

Hace apenas unas semanas, Julia Janeiro se convirtió en propietaria al comprar una casa en una urbanización de lujo en Valdebebas, un paso que ella misma reconoce como muy importante en su vida: «Muy contenta y feliz. Me siento una mujer responsable, como plena y muy agradecida», aseguró la joven, que hace solo unos meses dejó el anonimato para convertirse en personaje público.

«No entiendo las críticas»: su respuesta a los que cuestionan su compra

La compra de su vivienda no estuvo exenta de comentarios negativos, algo que Julia Janeiro no comparte en absoluto: «Soy consciente de que me encuentro en una situación privilegiada porque muchos jóvenes no pueden acceder a una vivienda. No entiendo las críticas. ¡Peor sería que me hubiera gastado el dinero en otra cosa y no en comprarme una casa pudiendo hacerlo! Soy consciente de la situación que tengo, pero no entiendo las críticas. Tal y como está el asunto, lo inteligente es comprar», explicó a los medios.

«Ajo y agua, bicho malo nunca muere»

Pese al aluvión de comentarios negativos, Julia Janeiro se lo toma con tranquilidad y asegura no sentir miedo: «Pienso que nos estamos pudriendo como sociedad, me han seguido llegando muchas críticas, pero ajo y agua para esa gente. Bicho malo nunca muere y no me da miedo. Alguien que te quiere hacer algo, te lo hace, no te amenaza», sentenció.

Lo que sí le preocupa, según explicó, es el efecto que este tipo de comportamientos pueda tener en los más jóvenes: «Me da miedo por la gente que crezca viendo esas actitudes de gente adulta en redes y que piensen que son impunes. Eso es lo que me preocupa». La joven también reconoció que sus padres sufren con la situación: «Ellos lo sufren como padres. Al final es normal. Cualquier padre en esta situación lo sufriría. Es lógico».

Soltera, pero sin prisa por encontrar pareja

La vida amorosa de Julia Janeiro también ha acaparado portadas en los últimos años. Su relación con Tommy terminó en el verano de 2023, después de que él reconociera públicamente estar cansado de la actitud celosa de la joven y del control que, según él, ejercía cada vez que salía con amigos. Después mantuvo una breve relación con Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia, un romance rodeado de polémica que se truncó pronto, coincidiendo con la presión mediática derivada de los problemas legales que él afrontaba en Italia.

En el terreno sentimental, Julia Janeiro reconoce estar soltera y sin especial interés en tener pareja ahora mismo: «He estado cerrada al amor. Soy muy enamoradiza y como soy así y lo doy todo y lo entrego todo no quiero entregárselo al erróneo… Abierta al amor, a la felicidad», explicó. Sobre su actitud ante el futuro, se mostró igual de directa: «No estoy esperando nada, cuando llegue que llegue y si no llega, me quedo con mis gatos. Feliz de la vida. No espero a nadie que llegue a mi vida, no lo necesito, no me hace falta. Soy autosuficiente».

La mayor defensora de su madre, con dardo a Belén Esteban

María José Campanario acaba de marcharse a Latinoamérica para formar junto a Belinda Washington equipo en Hasta el fin del mundo, el reality de aventuras de TVE. Preguntada por el tiempo que estará fuera, Juls ha lanzado una respuesta que va con segundas: «Con mi madre al fin del mundo. Por ella muero y mato» (…) «Mato por ella y por mi padre también», decía muy tajante a los micrófonos de Europa Press en un vídeo exclusivo que ha podido emitir El verano se mueve, de Telecinco.